Auch in Kriegszeiten will Russland den Tag der Marine mit einer Parade in St. Petersburg feiern – begleitet von einem Seemanöver auf der Ostsee. Da jedoch etliche russische Schiffe seit Februar im Schwarzen Meer eingeschlossen sind, wird die Parade am 31. Juli 2022 anders ausfallen. Was wir darüber wissen.

Kiel/St. Petersburg. Russland hält auch in Kriegszeiten an seinen Sommer-Manövern auf der Ostsee und der Parade zum Tag der Marine in St. Petersburg fest. Erste Schiffe passierten bereits den Fehmarnbelt. In dänischen Hoheitsgewässern gab es einen Eklat. Was Russland plant und wie ein Sicherheitsexperte die Lage einschätzt. Ein Überblick.

Nachdem 2021 noch über 50 Schiffe und Boote zum "Tag der Marine" auf der Neva paradierten, sollen es am 31. Juli 2022 nur noch 47 sein. Ein Großteil davon sind Hilfsschiffe. Ein Kreuzer ist erstmals nicht dabei. Die Schwesterschiffe der im Ukraine-Krieg versenkten "Moskva" befinden sich im Mittelmeer.

In den kommenden Tagen wird jedoch die Verlegung von Atom-U-Booten aus Murmansk erwartet. Die Vorbereitungen dafür sind bereits angelaufen. Vergangene Woche wurde bereits die Fregatte „Admiral Gorshkov“ von Murmansk nach Kaliningrad verlegt.

„Russlands Marine wird die Parade natürlich dafür nutzen, der eigenen Bevölkerung Größe und Stärke zu demonstrieren. Es wird aber gerade vor dem Hintergrund des anstehenden Nato-Beitritts Schwedens und Finnlands auch ein Signal ans benachbarte Ausland geben“, sagt Johannes Peters, Abteilungsleiter Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK).

Russische Marine kundschaftet dänische und deutsche Gewässer in der Ostsee aus

Ende Juni schickte die Baltische Flotte das Schulschiff „Perekop“, die Fregatte „Yaroslav Mudriy“ und einen Schlepper von St. Petersburg durch die engen dänischen Gewässer und den Fehmarnbelt ins Skagerrak. Beobachter gehen davon aus, dass es sich um eine Schulungsfahrt zum Auskundschaften der nautischen Bedingungen handelte.

Innerhalb von 24 Stunden passierten die drei Einheiten zweimal mit hoher Fahrt den teilweise engen Tiefwasserweg des Großen Belts, des Fehmarnbelts und der Kadetrinne. Auf dem Rückweg gab es einen Eklat, als die dänischen Hoheitsgewässer bei Bornholm verletzt wurden.

Manöver begleiten Tag der Marine Russlands Marine plant am31. Juli noch weitere Paraden. So soll es an allen großen Flottenstützpunkten zwischen Wladiwostok und Kaliningrad welche geben. „Insgesamt werden daran bis zu 200 Kampfschiffe verschiedener Klassen, etwa 80 Flugzeuge, mehr als 100 Kampfgeräte und rund 15 000 militärische und zivile Mitarbeiter beteiligt sein“, teilt Verteidigungsminister Sergey Shoigu mit. Die Parade zum Tag der Marine in St. Petersburg wird zudem immer durch Manöver begleitet, bei denen russische Schiffe im Seegebiet der zentralen Ostsee mit Flugkörpern und Landungsschiffen trainieren. Seit 2017 werden dafür stets auch Atom-U-Boote der Nordflotte aus Murmansk in die Ostsee verlegt. Aktuell hat die russische Marine in der Ostsee nur noch ein Landungsschiff. Die anderen drei befinden sich im Schwarzen Meer.

Russlands Verteidigungsminister hebt Rolle der Frauen in der Marine hervor

Für die Parade in St. Petersburg kündigte Russlands Verteidigungsminister Sergey Shoigu ein Novum an, indem er die Diversität in der russischen Marine hervorhebt. Erstmals soll es ein Kampfboot der „Raptor“-Klasse mit komplett weiblicher Besatzung geben.

„Das ist schon bemerkenswert, dass man nun ausgerechnet so einen Aspekt hervorhebt, der ja zu den Werten des Westens gehört. Die russischen Streitkräfte haben sich bislang ja nicht gerade bei der Diversität hervorgetan. Vermutlich weiß man in Moskau nicht mehr, womit man sonst noch bei so einer Parade Aufsehen erreichen kann“, so Peters. Denn Frauen sind in der russischen Marine beim Seedienst eigentlich die absolute Ausnahme.

Für die Parade sind keine Schiffe aus anderen Nationen angemeldet

Ein weiteres Novum: Erstmals sind für die Parade keine Gäste angemeldet. In den vergangenen Jahren hatten China, Indien und der Iran Schiffe sowie ganze Flottenverbände nach St. Petersburg geschickt. Im Moment sieht es so aus, als ob im Kriegsjahr 2022 nur Einheiten und Soldaten der russischen Marine paradieren werden. Ausländische Flottenverbände sind nicht Sicht.