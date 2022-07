Russland demonstriert seine Seemacht: Erstmals ist in der Nacht zum Mittwoch eines der Atom-U-Boote der „Yasen“-Klasse vorbei an Fehmarn und Rügen in die zentrale Ostsee eingelaufen. Die Entsendung dieses großen U-Boots wird als politisches Signal an die Nato gewertet.

Kiel. Das Machtspiel der Supermächte geht weiter. Während der US-Zerstörer „Arleigh Burke“ zum Freundschaftsbesuch in der finnischen Hauptstadt Helsinki festmacht, schickt Russland eines seiner gefährlichsten Atom-U-Boote durch die dänischen Meerengen in die Ostsee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstagabend glitt das 130 Meter lange und rund 10 000 Tonnen verdrängende U-Boot „Severodvinsk“ durch den Fehmarnbelt. Eskortiert wurde das moderne Raketen-U-Boot der Nordflotte von dem Landungsschiff „Ivan Gren“.

Die „Severodvinsk“ ist eines von 24 Atom-Booten der Nordflotte, die nahe Murmansk am Kola-Fjord beheimatet sind. Es handelt sich um ein besonderes Boot: Die „Severodvinsk“ gehört zur „Yasen“-Klasse, der modernsten und geheimsten Klasse russischer U-Boote. Der Bau der Klasse startete erst nach dem Ende der Sowjetunion auf der Sevmash-Werft in Severodvinsk am Weißen Meer. Nach der Werftstadt wurde das neue Boot auch benannt.

Russisches Atom-U-Boot „Severodvinsk“: 32 Startanlagen für Marschflugkörper an Bord

De Bewaffnung der "Severodvinsk" ist wuchtig. 32 Startschächte für Marschflugkörper sind an Bord. Im Oktober 2021 machte das Boot Schlagzeilen, da es die ersten Marschflugkörper vom Typ "Zirkon" abfeuerte. Dieser Flugkörper der Hyperschall-Kategorie gilt als Russlands geheimste Waffe. Viele Fotos gibt es weder von Zirkon noch von der "Severodvinsk". Das wird sich in wenigen Tagen ändern. Am 31. Juli soll die "Severodvinsk" vor Russlands Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg gezeigt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Deshalb ist die Verlegung eines solchen U-Bootes rein zu Paradezwecken schon ein klares Signal auch an die Nato“, sagt Johannes Peters, Abteilungsleiter Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. „Es handelt sich um die Einheit der russischen Marine, die der Nato gerade die größten Kopfschmerzen bereitet. Die Bewaffnung besteht aus weitreichenden Flugkörpern, die mit einem Schlag fast alle Nachschubhäfen der Nato in Nordeuropa angreifen kann“, so Peters.

Wie so etwas funktioniert, zeigt de russische Marine in kleinem Maßstab gerade mit den U-Booten im Schwarzen Meer. Aus U-Booten der „Kilo“-Klasse werden dort seit Wochen Marschflugkörper auf ukrainische Ziele in der Region Odessa abgeschossen.

Russisches Atom-U-Boot: Die „Severodvinsk“ ist besonders gefährlich

Die russischen U-Boote im Schwarzen Meer sind vergleichsweise klein, haben keinen Atom-Antrieb und können nur jeweils bis zu vier Marschflugkörper abschießen. Die „Severodvinsk“ hingegen kann die achtfache Zahl an Flugkörpern aus einer Wassertiefe von etwa 40 Metern abschießen.

Der OK650-Druckwasserreaktor kann in Verbindung mit 200 Megawatt-Turbine unter Wasser das 10 000-Tonnen-Boot angeblich auf bis zu 35 Knoten (52 km/h) beschleunigen. Die Tauchtiefe wird in verschiedenen Quellen mit 450 bis 650 Meter angegeben. Die Tauchzeit soll nahezu unbegrenzt sein. „Das erkauft man sich mit einem Atomantrieb. Der Reaktor muss aber gekühlt werden. Und dabei ist das Boot den mit lautlosen Brennstoffzellen betriebenen deutschen U-Booten deutlich unterlegen“, so Peters. Deshalb sieht der Experte keine Signale dafür, dass die „Severodvinsk“ über den Sommer hinaus in der Ostsee bleiben wird. „Das Boot wird sicher nur für die Parade in die Ostsee kommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Atom-U-Boot „Severodvinsk“: Auch ein deutsches Boot befindet sich in der Ostsee

Die deutschen U-Boot-Fahrer zeigten sich bei der Ankunft der „Severodvinsk“ ebenfalls auf See. Das U-Boot „U 36“ lief von Kiel zu einer kurzen Ostsee-Tour aus – just in dem Moment, als das große russische U-Boot den Großen Belt verließ. Es gab aber keine Nahbegegnung, da beide Boote die Kurse wechselten und großen Abstand hielten. Die Beschattung der russischen Marine-Einheiten ist in diesen Tagen auch Aufgabe Nato-Partner. Einheiten aus Norwegen, Dänemark sowie Portugal hatten die Fahrt der „Severodvinsk“ verfolgt.

Das Landungsschiff „Ivan Gren“ eskortiert die „Severodvinsk“ am Dienstag durch den Fehmarnbelt. © Quelle: Frank Behling

Begleiter des russischen Atom-U-Boots „Severodvinsk: Ein Landungsschiff als Lärmmacher

Russlands Marine lässt die mit nur zehn Knoten fahrende „Severodvinsk“ in enger Formation durch das große Landungsschiff „Ivan Gren“ eskortieren. Die „Ivan Gren“ soll dabei mit ihren großen Motoren möglichst viel Lärm machen. Absicht ist die Störung der Unterwasser-Horchanlagen der Nato, die an verschiedenen Stellen entlang der Tiefwasserwege ausgelegt sind. Auch im Fehmarnbelt befindet sich so eine Unterwasseranlage, die Schraubengeräusche der U-Boote aufzeichnen soll.

Deutsche Marine verfolgt Bewegung des russischen Atom-U-Boots „Severodvinsk“

Während deutsche Marine und Bundespolizei zu russischen Flottenbewegungen in der Ostsee grundsätzlich keine Angaben machen, hat das dänische Militär die Verlegung der „Severodvinsk“ bereits via Kurznachrichtendienst Twitter offen kommentiert. „Die Reise ist angemeldet und wird von der dänische Marine verfolgt“, so die dänische Marine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die russischen Einheiten müssen im Vorwege eine Durchfahrt durch die dänischen Gewässer ankündigen und genaue Vorgaben einhalten. Zwei dänische Patrouillenboote haben die „Severodvinsk“ deshalb von Skagen bis Rügen nicht aus den Augen gelassen.

Im Juni gab es in diesem Zusammenhang Proteste Dänemarks, da russische Einheiten bei Bornholm die dänischen Hoheitsgewässer ohne Ankündigung verletzten. „Eine zutiefst unverantwortliche, grobe und völlig inakzeptable russische Provokation“, schrieb Dänemarks Außenminister Jeppe Kofod darafhin via Twitter. Seitdem sind die dänischen Seestreitkräfte bei jeder Annäherung russischer Marine-Einheiten sofort aktiv.