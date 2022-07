Was Sie am 23. und 24. Juli in Schleswig-Holstein unternehmen können

Musik in und um die Landeshauptstadt, lebensgroße Dinosaurier in Neumünster und Strohfiguren in der Probstei: In Kiel und der Region gibt es am Sonnabend und Sonntag viele Ausflugsziele, die sich lohnen. Wir stellen Ihnen im Blick ins Wochenende ausgewählte Tipps für den 23. und 24. Juli 2022 vor.