﻿A 20 ab Bad Segeberg hat für den Bund kein vordringliches Interesse mehr

Die Fortführung der A20 von Bad Segeberg in Schleswig-Holstein bis Westerstede in Niedersachsen ist unter den 144 namentlich aufgeführten Projekten aus dem Bundesverkehrswegeplan nicht mehr enthalten. Schleswig-Holsteins Landesregierung ist entsetzt.

Kiel. Mehr Tempo bei Autobahnprojekten? Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben sich am Dienstag nach langen Verhandlungen darauf geeinigt, dass nicht nur das Schienennetz schneller modernisiert und marode Brücken schneller und einfacher saniert und ersetzt werden als bisher. Auch bei Autobahnen sollen Projekte beschleunigt werden.

Allerdings ist die Fortführung der A 20 von Bad Segeberg in Schleswig-Holstein bis Westerstede in Niedersachsen unter den 144 namentlich aufgeführten Projekten aus dem Bundesverkehrswegeplan nicht mehr dabei. Schleswig-Holsteins Landesregierung ist entsetzt.

„Die Bundesregierung macht mehr Tempo bei Sanierung und Ausbau von Autobahnen“, heißt es gleich zu Beginn der Liste, die den Kieler Nachrichten vorliegt. „Autobahnneubauprojekte wie die A 20 in Norddeutschland oder die A 100 in Berlin profitieren von schnelleren Raumverträglichkeitsprüfungen sowie Vereinfachungen bei Verwaltungsgerichtsverfahren.“

A20 von Liste gestrichen: Verkehrsminister Madsen ist maßlos enttäuscht

In der folgenden Auflistung der Engpassbeseitigungen und Lückenschlüsse, die „jetzt superschnell umgesetzt werden, weil sie als überragendes öffentliches Interesse festgeschrieben werden“, taucht die A20 nicht mehr auf.

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sprach am Mittwoch von einer maßlosen Enttäuschung: „Abgesehen davon, dass nicht einmal der Nord-Ostsee-Kanal und auch keine andere Wasserstraße auf der Liste beschleunigter Projekte auftaucht, bremst das Ergebnis vor allem den Weiterbau der A 20 massiv aus“, sagte er.

Entgegen aller vollmundigen Bekundungen und Bekenntnisse von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zu dem Projekt habe die Bundesregierung der Küstenautobahn am Ende doch kein „überragendes öffentliches Interesse“ attestiert.

Madsen bezeichnete die Entscheidungen als „Schlag ins Gesicht für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Westküste“, ebenso für tausende Menschen, „die seit zwei Jahrzehnten unter dem Dauer-Stau in Bad Segeberg leiden“. Auch für die Transformation zum grünen Industrieland sei dies ein Rückschlag.

Madsen erinnerte daran, dass Wissing die A 20 noch im Februar bei einem Besuch in Brunsbüttel als „ganz wichtige Autobahn“ bezeichnet hatte, die „dringend gebraucht“ werde. Nun habe es der FDP in den Verhandlungen am nötigen politischen Gewicht gefehlt, die halbfertige Ost-West-Magistrale beschleunigt voranzutreiben.

IHK-Präsident Goldbeck über die Entscheidung zur A 20: „Das grenzt an Realitätsverweigerung.“

Wirtschaftsvertreter reagierten ernüchtert. Hagen Goldbeck, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schleswig-Holstein, bezeichnete das Hin-und-Her der Ampel als zermürbend und sprach von einer Zumutung. „An der Entscheidung sieht man, dass norddeutsche Interessen nach wie vor in der Bundespolitik kein Gehör finden.“ Dass die Autobahn nicht in die Kategorie Engpassbeseitigung falle, grenze an Realitätsverweigerung. „Wir werden nicht müde zu betonen, was für ein unzumutbares Nadelöhr Bad Segeberg ist – für die Wirtschaft und die gesamte Bevölkerung. Die A 20 ist für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Westküste, für die Anbindung des Energiestandortes Schleswig-Holstein sowie der Häfen von herausragender Bedeutung.“