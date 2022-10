Polizei und Kreis räumen „Siedlung“ mutmaßlicher Reichsbürger in Owschlag

Tote Männer gefunden: Was geschah in der Sparkasse von Schleswig?

Zwei Männer werden am Mittwochmorgen tot in einer Sparkassen-Filiale in Schleswig aufgefunden. Das ist für jeden Menschen ein Schreckensszenario. Doch wie verhält man sich in einer solchen Situation? Was sollte man tun, wenn man einen regungslosen Menschen auf dem Boden liegend vorfindet? Die Johanniter klären auf und geben Tipps zur Ersten Hilfe.