﻿Schnitzer im Justizministerium: Wahl von Top-Richter muss abgeblasen werden

Panne im Justizministerium: Die Wahl eines Top-Richters am Oberverwaltungsgericht musste jetzt abblasen werden, weil die neue Stelle noch nicht im Landeshaushalt stand.

Kiel. Ausgerechnet das Justizministerium hat sich einen peinlichen rechtlichen Schnitzer geleistet. Das Ministerium suchte per Ausschreibung einen Spitzenjuristen als Vorsitzenden eines Senats für das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig, obwohl es die Stelle im Landeshaushalt noch gar nicht gab.

Ausgangspunkt der Personalposse ist der im Juni unterzeichnete Koalitionsvertrag von CDU und Grünen. Darin versprechen die Parteien, dass die neue Regierung am OVG „einen weiteren Senat für Planungs- und Genehmigungsverfahren einrichten“ werde, „um Rechtsstreitigkeiten um größere Modernisierungs- und Infrastrukturmaßnahmen zu beschleunigen“.

Das Justizministerium fackelte nicht lang. Wegen einer im Sommer 2023 anstehenden Pensionierung eines OVG-Senatsvorsitzenden wurden im August die Stellen für gleich zwei Vorsitzende Richter ausgeschrieben. Dem Vernehmen nach bewarben sich drei Juristen. Ende vergangener Woche sollte eigentlich der Richterwahlausschuss entscheiden.

Stellen sollen im Frühjahr besetzt werden

Der Wahltermin wurde kurzerhand gestrichen, weil übersehen worden war, dass die im Koalitionsvertrag versprochene Stelle noch gar nicht existiert. Sie soll erst im Haushalt 2023 stehen, der nicht wie zunächst geplant im Dezember, sondern wegen der späten Bildung der schwarz-grünen Regierung und der vielen Bund-Länder Entlastungspakete vermutlich erst im März vom Landtag verabschiedet wird. Im unmittelbaren Anschluss, so das Ministerium, werde der Wahlausschuss beide Stellen besetzen.

Nach der Panne weist das Justizressort wohl mit Blick auf die flotte Formulierung im Koalitionsvertrag „der guten Ordnung halber“ darauf hin, „dass der konkrete Personaleinsatz am Gericht Sache des Präsidiums ist, also alleine dort entschieden wird, wann und in welcher personellen Zusammensetzung mit einer etwaigen Personalverstärkung ein weiterer Senat eingerichtet wird“.

100.000 Euro Jahresverdienst

Am OVG gibt es bisher fünf Senate mit jeweils drei Richtern. Die Senatsvorsitzenden (Besoldungsgruppe R3) verdienen rund 8400 Euro brutto im Monat.

Von Ulf Christen