﻿Vor der Wahl in Schleswig-Holstein häufen sich die Pannen

Wird die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai zur Pannenwahl? Nach Fehlern in Norderstedt und Lübeck stellt sich nun heraus, dass ein Einzelbewerber auf dem Stimmzettel in Mielkendorf fehlt.

Vor der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 in Schleswig-Holstein sind bereits mehrere Fehler aufgetreten.

Kiel. Die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein läuft außerordentlich holprig an. Weniger als vier Wochen vor dem Abstimmungstermin am 14. Mai häufen sich die Pannen. Nach fehlerhaften Wahldokumenten in zehntausendfacher Ausfertigung in Lübeck und Norderstedt wird jetzt ein folgenschwerer Lapsus im Örtchen Mielkendorf bei Kiel bekannt.

Das Amt Molfsee, das für das 1400-Einwohner-Dorf zuständig ist, hat den Wahlvorschlag des Einzelbewerbers André Börner schlichtweg übersehen – obwohl der alle Unterlagen fristgerecht eingereicht hatte. Damit steht er am 14. Mai nicht auf dem Stimmzettel. Die Amtsverwaltung hat ihren Fehler bereits eingeräumt.

Kommunalwahl in SH: Offenbar Wahlprüfung in Mielkendorf nötig

Ein offenbar beispielloser Missgriff. „Uns ist kein ähnlicher Fall aus der Vergangenheit bekannt“, sagt Nils Förster von der Kommunalaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Der verhinderte Kandidat reagiert zerknirscht und spricht von mangelnder Transparenz der Vorgänge um seine Bewerbung.

Ihn nun doch noch in die Kandidatenliste aufzunehmen, ist Nils Förster zufolge nicht mehr möglich. „Die Einspruchsfrist nach dem Beschluss des Gemeindewahlausschusses über die Zulässigkeit der Wahlvorschläge ist abgelaufen“, sagt er. Der öffentliche Ausschuss tagte und veröffentlichte seinen Beschluss am 24. März.

Danach hatte Börner oder eine seiner Vertrauenspersonen drei Tage Zeit, den Fehler anzuzeigen. Das passierte aber nicht. „Daher läuft das Verfahren weiter. Weitere Rechtsbehelfe sind bis zur Wahl vom Gesetz nicht vorgesehen und daher nicht möglich“, sagt Jana Reuter, Sprecherin des Innenministeriums.

„Am 14. Mai wird Mielkendorf eine Gemeindevertretung wählen, die zweifelsfrei rechtsgültig ihre Arbeit aufnehmen kann. Dies ist auch erforderlich, da die alte Gemeindevertretung mit Ablauf des 31. Mai nicht mehr existent sein wird“, so Reuter weiter. „Welche Auswirkungen der aufgetretene Wahlfehler auf die Gültigkeit der Wahl haben wird, ist Gegenstand der Wahlprüfung, die im Nachgang der Gemeindewahl durchzuführen sein wird.“

Kommunalwahl 2023: Pannen in Mielkendorf, Lübeck und Norderstedt

Die Mielkendorfer könnten also ein zweites Mal zur Wahl aufgerufen werden – sofern das Wahlergebnis mit Erfolg angefochten wird. „Jeder Wahlberechtigte kann bis zu einem Monat nach Bekanntgabe des Endergebnisses Einspruch einlegen.“ Für den vergessenen Einzelbewerber ist das durchaus eine Option, über die er „noch nachdenken muss“, wie er selbst sagt.

Die Mielkendorfer Panne ist nicht die einzige. In Lübeck waren zuletzt Wahlbenachrichtigungen mit fehlerhaften Adressen und in Norderstedt nicht korrekte Wahlscheinanträge verschickt worden. Beides hat aber keine Auswirkungen auf die Gültigkeit der Wahl.

Jana Reuter weist darauf hin, dass es sich um rund 1100 voneinander unabhängige Gemeinde- und Kreiswahlen handelt, an denen etliche Akteure beteiligt seien. „In Norderstedt und Lübeck konnten gute Lösungen für die aufgetretenen Probleme gefunden werden. In Mielkendorf ist vor der Wahl leider keine Lösung mehr möglich. Das heißt aber nicht, dass es keinen Rechtsschutz gibt“, so Reuter.