﻿Bei Musical-Premiere in Pansdorf: Popstar Wincent Weiss überrascht Grundschulkinder

Wincent-Weiss-Musical

Wincent Weiss erschien am Donnerstagabend überraschend in der Grundschule Pansdorf, wo ein Musical über ihn aufgeführt wird.

Damit hatte keiner gerechnet: Popstar Wincent Weiss erschien am Donnerstagabend überraschend bei der Aufführung eines Musicals über ihn in der Grundschule in Pansdorf. Sehr zur Freude der Kinder. So war der Abend.

