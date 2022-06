Kindern nach der Corona-Pandemie Freude an Bewegung vermitteln, das will die Sportjugend Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen. Am Donnerstag macht die Aktion „Fit & Fun von Anfang an“ Station an der Schule Rotenhof in Rendsburg. Weitere Schulen und Kitas können sich bewerben.