Am Falckensteiner Strand in Kiel sollen in diesem Sommer wieder Parkgebühren erhoben werden – wenn das Wetter gut ist. Die Rückkehr zum alten Prinzip ist nicht zeitgemäß, findet Kristian Blasel, der Leiter der Kieler Lokalredaktion.

Wie in der Vergangenheit wird am Falckensteiner Strand an warmen Tagen ein Sicherheitsdienst eingesetzt, der auch Parkgebühren verlangt.

Kiel.Zwei Euro Parkgebühren am Tag, und das am so zentralen Falckensteiner Strand: Dieser Tarif ist zweifellos günstig und alleine kein Grund, sich aufzuregen. Wer in der Sommersaison nach Schwedeneck oder Laboe fährt, ist ganz andere Ausgaben gewohnt. Parkgebühren, zumal in städtischer Sahnelage, sind völlig in Ordnung.

Die Stadt führt nun aber leider wieder ein System ein, das in seiner Gestrigkeit abenteuerlich ist. Je nach Wetterlage und damit ein Stück weit willkürlich zu entscheiden, ob spontan gebuchte Sicherheitskräfte am Strand eingesetzt werden, um Parkgebühren zu kassieren, ist der Stoff, aus dem Scherze sind.

Gibt der morgendliche Blick gen Himmel den Ausschlag? Oder hat die Wetter-App das letzte Wort? Entscheidet der Frosch auf der Fensterbank? Zweifel werden bleiben. Warum wird sich nicht die Zeit genommen, moderne Parkautomaten aufzustellen (gerne mit bargeldloser Bezahlfunktion), die von April bis Oktober genutzt werden müssen?

Es ist richtig, die Anbindung des Strandes an den öffentlichen Nahverkehr weiter zu verbessern. Parallel mit Parkgebühren, gerade in Zeiten von 9-Euro-Tickets, den Umstieg auf Busse und Fähren noch attraktiver zu machen, bleibt ein Gebot der Stunde. Aber dann sollte man auch warten, bis so ein Konzept steht und vernünftig funktioniert. Bis dahin wieder – wie im vergangenen Jahrhundert – von Hand zu kassieren, hilft weder der Stadtkasse noch der Verkehrssituation am Strand.