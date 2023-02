﻿Pendeln in SH: „Mit dem Auto würde ich 520 Euro pro Monat bezahlen“

Dreimal die Woche pendelt Katharina Lhuissier mit der Bahn zwischen Pinneberg und Kiel. Ihr Arbeitgeber ist die Investitionsbank Schleswig-Holstein. Mit dem Auto ginge es schneller. Warum sie dennoch mit dem Zug fährt, und was sie mit dem 49-Euro-Ticket spart, erzählt die 37-Jährige in unserer Reihe „Pendeln in SH“.

Fährt dreimal in der Woche zwischen Pinneberg und Kiel: Pendlerin Katharina Lhuissier aus Pinneberg am Kieler Hauptbahnhof.

Kiel. 1,2 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein pendeln täglich zur Arbeit, viele davon mit Bus und Bahn. Warum wählen sie den ÖPNV? Was erleben sie? Was sparen sie? Wir stellen Pendlerinnen und Pendlern aus Schleswig-Holstein diese und weitere Fragen. Ihre Antworten veröffentlichen wir regelmäßig auf KN-online. Heute berichtet Katharina Lhuissier (37) aus Pinneberg. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und seit 2016 bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein in Kiel beschäftigt.

Wohin geht’s?

Von Pinneberg nach Kiel. Ich kann zwei Tage pro Woche von zu Hause arbeiten. Diese zwei Tage ermöglichen es mir, neben meiner Arbeit auch für meine Kinder da zu sein. Das Pendeln ist ein notwendiges Übel, mit dem ich meinen Frieden für den Moment geschlossen habe. An den meisten Tagen schätze ich die Bahnfahrtzeiten sogar als ruhige Momente für mich und die vier Kilometer mit dem Rad als sportlichen Ausgleich zum Bürotag.

Wie lange dauert es von Tür zu Tür?

Rund 1,5 Stunden. Erst mit dem Fahrrad in Pinneberg zum Bahnhof und dann mit der Regionalbahn. Mit dem Auto ginge es vermutlich etwas schneller. An meinen Kiel-Tagen verlasse ich das Haus um 6.15 Uhr und bin um 19.30 oder 20.30 Uhr zurück. Die Bahn ist zu meinen Zeiten nicht sehr voll, außer am Freitagabend. Nachdem ich die ersten sechs Monate bei der IB.SH fünf Tage die Woche mit der Bahn gependelt bin, bin ich umgestiegen und einige Jahre überwiegend mit dem Auto nach Kiel gefahren. Das lange Autofahren früh morgens und nach langen Arbeitstagen habe ich aber immer als belastend und als verlorene Lebenszeit empfunden. Seit die IB.SH an die Hörn gezogen ist, bin ich wieder komplett auf die Bahn umgestiegen und sehr glücklich darüber.

Wo hakt’s? Und was muss geschehen, damit es besser wird?

Die Fahrradparksituation in Pinneberg ist schwierig, da der Bahnhof eine andauernde Baustelle ist. Die Bauarbeiten sollten zügig abgeschlossen und dabei sichere und praktische Fahrradparkplätze geschaffen werden.

Mein schlimmste Erlebnis beim Pendeln war…

… dass ich nach der furchtbaren Messerattacke gut fünf Stunden nach Hause gebraucht habe. Wobei ich das in dem Moment als gar nicht so schlimm empfunden habe im Gedanken an die Opfer und die Menschen, die das selbst miterleben mussten.

Das sind meine Mitfahrer:

Morgens andere Menschen auf dem Weg zur Arbeit, bzw. zur Uni. Abends auch mal Familien auf dem Rückweg von Aktivitäten in Kiel, Menschen, die in Hamburg ausgehen wollen oder längere Reisen antreten.

Warum ÖPNV?

Um meinen CO2-Fußabdruck möglichst gering zu halten, weil ich Bahnfahren wesentlich entspannter finde als Autofahren, weil ich die Zeit in der Bahn für mich nutzen kann und mit dem Radfahren zum Bahnhof auch noch ein wenig Bewegung in meinen Alltag bringe.

Was würde es etwa kosten, wenn Sie die Strecke mit dem Auto absolvieren würden einschließlich Benzin, Versicherung, Steuern und Parkplatz am Zielort?

Das wären etwa 520 Euro monatlich. 60 Euro würde der Parkplatz kosten, der Rest sind Tankkosten. Die Grundkosten wie Versicherung und Inspektionen etwa fallen bei uns sowieso an, da ich mit dem Familienauto pendeln würde.

Was sparen Sie im Vergleich zum aktuellen Ticket, wenn das 49-Euro-Ticket eingeführt wird?

157 Euro im Monat. Obwohl ich persönlich vom 49-Euro-Ticket profitieren werde, stehe ich der Einführung eher skeptisch gegenüber. Grundsätzlich ist es sehr positiv, öffentliche Verkehrsmittel attraktiver zu machen und so hoffentlich viele Menschen dazu zu motivieren, vom Auto umzusteigen. Ich denke aber, dass die Ticket-Kosten für viele Menschen nicht das ausschlaggebende Argument für oder gegen öffentliche Verkehrsmittel sind, sondern eher die Anbindung, die Flexibilität und die Zuverlässigkeit. Ich persönlich fände die Investition für das 49-Euro-Ticket besser eingesetzt für eine bessere Infrastruktur, ein größeres Netz, mehr Verbindungen.