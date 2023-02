Schweres Erdbeben, große Baustelle, pünktliche Züge

Die Themen in der „Post aus dem Newsroom“ heute: Ein schweres Erdbeben hat am Morgen die Türkei und Syrien erschüttert - das Ausmaß ist noch nicht abzusehen. Kiel bereitet sich auf die Großbaustelle am Theodor-Heuss-Ring vor. Und in Schleswig-Holstein sorgt der Fall Ibrahim A. weiter für Gesprächsstoff.

In den Trümmern suchen Helfer nach Überlebenden des verheerenden Erdbebens in der Türkei.

kaum ein Land ist häufiger von schweren Erdbeben betroffen als die Türkei. Es liegt auf der kleinen Anatolischen Platte, die zwischen der nordwärts driftenden Arabischen Platte und der Eurasischen Platte nach Westen verschoben wird. Die entstehenden Spannungen entladen sich regelmäßig in Beben. Heute in einer Dimension, wie es sie seit fast 30 Jahren nicht mehr gab. Das Ausmaß des schweren Erdbebens in der Türkei und in Syrien am frühen Morgen ist noch nicht abzusehen, die Zahl der Toten steigt und steigt. Internationale Hilfe läuft an. Vor Ort wird nach Überlebenden gesucht. Was wir zur Stunde wissen - ein Überblick.

Wechseln wir in die Region: Auf Pendler in Kiel kommt in diesem Jahr ein Stresstest zu. Der Theodor-Heuss-Ring Richtung Eckernförde verwandelt sich in eine Großbaustelle. Die Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmer dürften so groß wie nie sein. Wie lange die Bauarbeiten dauern, wo genau mit Behinderungen zu rechnen ist und warum es zur Kieler Woche eine Unterbrechung gibt - mein Kollege Steffen Müller nennt Ihnen die Details zur Baustelle.

Entspannung deutet sich indes für Bahnfahrer auf der Strecke von Kiel über Preetz und Plön nach Lübeck an. Nach etlichen Ersatzfahrplänen soll laut Bahnanbieter Erixx endlich der Regelfahrplan gelten. Aber kommen die Züge jetzt auch pünktlich? Jorid Behn berichtet vom Bahnhof Schwentinental.

Was uns die Woche über weiter beschäftigen wird, ist die tödliche Messerattacke von Brokstedt. Am Wochenende sickerte durch, dass der mutmaßliche Täter Ibrahim A. sich im Gefängnis in Hamburg offenbar mit dem Attentäter des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz verglichen hat. Nach dem Bekanntwerden von möglicherweise extremistischen Äußerungen fordert die CDU in Hamburg nun Aufklärung von Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne). In Kiel liegt der Fokus indes auf der Ausländerbehörde.

Die Sicht vom Beobachtungsturm in Mount Washington State Park. Hier wurde die Rekordkälte gemessen. © Quelle: via REUTERS

Schleswig-Holstein stehen frostige Tage bevor - aber zum Glück nicht solche wie in den USA. Im Nordosten der Vereinigten Staaten von Amerika ist es zu Kältetemperaturen auf Rekord-Niveau gekommen. In New Hampshire wurden minus 78 Grad gemessen. Auch in anderen Teilen des Landes ist es so kalt wie lange nicht.

Im Podcast „Jung und unerhört“ sprechen die Volontärinnen und Volontäre der Kieler Nachrichten mit jungen Menschen aus Schleswig-Holstein sowie Expertinnen und Experten. In der 13. Folge: Mila und Frieda aus Kiel erzählen von ihrem Kampf gegen sexuelle Belästigung.

