Sie pendeln in Schleswig-Holstein zur Arbeit? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte!

Tausende Menschen pendeln täglich mit der Bahn zu ihrer Arbeit in Schleswig-Holstein. KN-online stellt in den kommenden Wochen einige von ihnen vor.

Schleswig-Holstein. Von den knapp drei Millionen Einwohnern in Schleswig-Holstein arbeiten rund 1,2 Millionen nicht an ihrem Wohnort. Rund 250.000 Menschen verlassen laut Pendleratlas Deutschland für den Weg zur Arbeit sogar das nördlichste Bundesland. Die meisten von ihnen fahren nach Hamburg. Dabei investieren sie teilweise viel Zeit: Sieben Prozent der Befragten pendeln laut einer aktuellen Statista-Studie länger als eine Stunde.

Rund 900.000 Menschen sind innerhalb Schleswig-Holsteins unterwegs zur Arbeit. Bei den Verkehrsmitteln führt das Auto, rund 70 Prozent der Pendlerinnen und Pendler im Norden greifen darauf zurück. Ob das künftige Deutschland-Ticket für 49 Euro daran etwas ändert – und mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen?

Pendeln in Schleswig-Holstein: Uns interessiert Ihre besondere Geschichte

Auf KN-online.de wollen wir uns in den kommenden Wochen verstärkt dem Thema Pendeln mit der Bahn widmen. Dabei interessiert uns natürlich auch Ihre Perspektive, liebe Leserinnen und Leser. Welche Erfahrungen haben Sie als Pendler oder Pendlerin in Schleswig-Holstein mit der Bahn gemacht? Haben sie dabei etwas Besonderes erlebt? Vielleicht haben Sie Ihre große Liebe im Zug getroffen, konnten einem Menschen in Not helfen oder standen extrem lange am Bahngleis? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte! Sie erreichen uns per Mail unter aktion@kieler-nachrichten.de.

Wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer) hinterlassen, werden wir Sie gegebenenfalls kontaktieren und Ihre Story für KN-online.de und die gedruckte Zeitung aufschreiben. Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen!