Pendlerfrust in Kiel / Feuer in Melsdorf / Die nächste Bombenentschärfung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am Tag nach dem Tötungsdelikt in Kiel sind die Hintergründe noch immer unklar. Der 22-Jährige, der die neue Partnerin seines Vaters erschossen haben soll, wird heute dem Haftrichter vorgeführt. In dem beschaulichen Wohnviertel suchen Nachbarn nach Erklärungen. Denn den Tatverdächtigen hatten sie als freundlichen und hilfsbereiten jungen Mann wahrgenommen.

Was vorhersehbar war: Dass es nach der Kieler Woche zu Mega-Staus in der Landeshauptstadt kommen wird. Die Stadt sprach schließlich schon vor Beginn der Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring von einer Kaiserbaustelle und sah Behinderungen auf die Verkehrsteilnehmer zukommen. Tatsächlich ist das Nadelöhr nun eine Geduldsprobe für Autofahrer. Egal, ob sie von Plön oder Eckernförde kommen. Denn auch die Ausweichrouten und Nebenstrecken sind überlastet.

Was uns aktuell beschäftigt: ein Brand in Melsdorf. Nach ersten Informationen brennt es bei einem Reifenhandel, gegen 16 Uhr hieß es, das Feuer sei auf eine angrenzende Halle übergesprungen. Die Feuerwehr warnt vor Brandgasen, die nach Kiel ziehen.

Kaum war die Bombe in der Langenbeckstraße in Kiel entschärft, haben Polizei und Stadt Kiel schon die nächste Entschärfung angekündigt: Dieses Mal trifft es den Stadtteil Dietrichsdorf. Rund 8200 Menschen sind am Sonntag von der Evakuierung betroffen. Die wichtigsten Infos finden Sie hier:

Weitere Themen des Tages im Überblick:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Deutschland bekommt das Flugabwehrsystem Arrow-3. © Quelle: Adobe Stock/RND-Montage Weinert

Bislang klafft in Europa eine Lücke im Schutz gegen russische Angriffe. Raketen des Systems Arrow 3 sollen diese nun schließen. Als einer von drei Standorten für das Schutzschild ist Schleswig-Holstein im Gespräch. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Gewinnspiel des Tages

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN