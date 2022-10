﻿„Persönliche Attacke“: Schlagabtausch um Otto Carstens

Kiel. Im Fall des Justiz-Staatssekretärs Otto Carstens (CDU) und dessen Mitgliedschaften in zwei schlagenden Studentenverbindungen verhärten sich die Fronten. Während einer erneuten Befragung auf Antrag der SPD im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags kündigte Carstens am Mittwoch an, nichts weiter zu den Vorwürfen zu sagen. Dennoch kam es zum Schlagabtausch zwischen Christdemokraten auf der einen Seite und SPD-, FDP- sowie SSW-Ausschussmitgliedern auf der anderen Seite.

Carstens wird vorgeworfen, sich nicht klar genug von rechtsextremen Tendenzen im Hamburger Corps Irminsul und im Innsbrucker Corps Gothia abzugrenzen. Beiden Studentenverbindungen gehört der 41-Jährige an. Irminsul soll über den sogenannten Hamburger Waffenring (HWR) Kontakte zur Burschenschaft Germania gepflegt haben, die laut Verfassungsschutz als rechtsextrem gilt.

Otto Carstens will sich nicht mehr zu Corps-Mitgliedschaften äußern

Im Corps Gothia wiederum soll Martin Hochstöger noch immer Mitglied sein, obwohl 2017 bekannt wurde, dass der damalige österreichische Politiker Nazi-Devotionalien in seiner Apotheke in Landeck ausstellte. Aus seiner Partei, der FPÖ, wurde er damals ausgeschlossen. Otto Carstens hat nach eigenen Angaben 2007 als Doktorand ein Semester im Corpshaus Gothia verbracht und war 2017 und 2019 jeweils zur Weihnachtsfeier dort.

„Im Kern geht es darum, ob jemand für das herausgehobene Amt des Staatssekretärs geeignet ist, der mit als verfassungsfeindlich eingestuften Organisationen unter einem Dach gelebt hat“, so der Abgeordnete Marc Timmer, der den Antrag für die SPD eingebracht hat. Das habe er nie getan, so Carstens. Er zeigte sich irritiert, dass er mit einem „nahezu wortgleichen Antrag wie vor vier Wochen nun wieder in den Ausschuss gebeten“ worden sei.

„Sie arbeiten sich an Dingen ab, die meine Studentenzeit und den vergangenen Wahlkampf betreffen“, so Carstens an die Adresse der SPD. Beides sei vorbei. Das Corps Irminsul habe inzwischen den Austritt aus dem HWR beschlossen, „es gibt also keine Verbindung zur Germania mehr“, so Carstens. Mit Martin Hochstöger habe er nie etwas zu tun gehabt. Er lehne rechtsextreme Tendenzen und völkische Gedanken ab. „Das habe ich nun zweimal ausdrücklich geäußert und damit ist alles gesagt.“ Die Corps-Mitgliedschaften seien seine Privatsache, „deshalb möchte ich mich nicht weiter dazu äußern“.

SPD und FDP im Kieler Landtag: Carstens muss sich vom Rechtsradikalismus abgrenzen

Die politische Sozialisation sei durchaus relevant, konterte Timmer. So sah es auch Bernd Buchholz von der FDP. Die Äußerungen Carstens' vor der Landtagswahl, der Strafvollzug sei zu lasch, hätten dazu geführt, dass selbst beide Richtervereinigungen des Landes die Entlassung des Staatssekretärs forderten. Damit hielt Buchholz es für gerechtfertigt, "die persönliche Einstellung des Herrn Carstens zu hinterfragen". Dessen "Nähe zu Organisationen, die nicht auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit stehen" führe zu der Frage, ob Carstens "eine randscharfe Angrenzung zum Rechtsradikalismus" vornehme oder nicht.

Laut Niclas Dürbrook (SPD) werde Carstens nicht vorgeworfen, „ein Rechtsextremer zu sein“. Carstens sei 2019 aber erneut zur Gothia-Weihnachtsfeier gefahren, obwohl er 2017 dort vom Fall Hochstöger erfahren habe. Lukas Kilian (CDU) wies verärgert darauf hin, dass Carstens sich nun mehrfach distanziert habe. Auch Politiker hätten das Recht auf ein Privatleben. Der SPD warf er vor, dass es ihr nur um „persönliche Attacke“ gehe. „Sie versuchen, dem Staatssekretär inquisitorische Vorhalte zu machen.“

Tatsächlich ist zweifelhaft, ob die SPD sich damit zufrieden geben würde, wenn Otto Carstens aus den beiden Corps austreten würde. „Noch immer stehen die Plagiatsvorwürfe im Raum“, sagte Marc Timmer nach der Befragung. Die Uni Innsbruck prüft zurzeit Carstens’ Doktorarbeit.