Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel hat zuerst Alarm geschlagen, weil dort so viel Personal durch Corona-Infektionen ausgefallen ist. Auch in anderen Krankenhäusern in der Region wie in Neumünster oder Preetz ist die Lage angespannt. Geplante OPs müssen teilweise verschoben werden.

Neumünster/Preetz/Rendsburg. Nicht nur in der Landeshauptstadt bringt die Corona-Sommerwelle die Kliniken an ihre Grenzen, auch andere Krankenhäuser haben mit hohem Krankenstand zu kämpfen. „Wir haben im Friedrich-Ebert-Krankenhaus die angespannteste Situation seit Beginn der Pandemie“, sagt Dr. Andrea Pace, Ärztlicher Direktor.

Er spricht von „relevanten Ausfällen“, konkrete Zahlen über Krankmeldungen bei Ärztinnen und Ärzten sowie beim Pflegepersonal im Neumünsteraner Krankenhaus nannte er nicht. „Die Lage zwingt uns dazu, jeden Tag eine Priorisierung bei den Operationen neu festzulegen.“ Es müssten keine Patienten zu anderen Kliniken geschickt werden, aber man operiere nach Dringlichkeit. Ist das Ganze noch zu managen? „Ich muss jetzt mit Ja antworten, aber wir kämpfen jeden Tag“, so Pace.

Klinik in Preetz verschiebt planbare OPs

In der Klinik in Preetz ist die Lage ähnlich: „Bei uns sind mit 30 Mitarbeitern etwa acht Prozent der Belegschaft positiv“, sagt Geschäftsführer Alexander Gross. Er fürchte, dass der Peak noch nicht erreicht sei. „Wir verzeichnen im Moment täglich neue Abgänge, weil sich neue Kolleginnen und Kollegen infiziert haben.“ Gleichzeitig kehrten nur wenige Genesene in den Dienst zurück, das dauere selten weniger als zehn Tage. Deshalb werde an OPs diese Woche alles aufgeschoben, was gehe. „Wir haben das elektive Programm deutlich heruntergefahren.“

Zwar fehlt an den Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde mit 113 kranken Beschäftigten und 36 Personen in Quarantäne ebenfalls viel Personal, aber: "Bei Imland finden aktuell Eingriffe und Behandlungen der Patientinnen und Patienten wie geplant statt", sagt Michael Stallgies, Bereichsleiter Infrastruktur. Demnach war dort die Notaufnahme am Wochenende "sehr beansprucht", es musste aber kein Rettungswagen abgewiesen werden.

Auch den Rettungsdiensten macht der hohe Krankenstand zu schaffen, bestätigt Annette Peters vom Arbeiter-Samariter-Bund. Derzeit ließen sich die Ausfälle noch durch die vorhandenen Einsatzkräfte kompensieren. „Aber die Lage ist angespannt in allen Rettungswachen.“

Henstedt-Ulzburg und Bad Bramstedt können OPs noch bewältigen

In der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg ist laut Konzernsprecherin Dirten von Schmeling die Zahl der Ausfälle durch Corona-Infektionen zuletzt leicht gestiegen. „Die Ausfälle verteilen sich gleichmäßig über alle Bereiche Pflege, Verwaltung und Ärzte.“ Dennoch seien alle Stationen geöffnet, und geplante Operationen konnten in der Regel stattfinden. In Einzelfällen mussten Termine „angepasst werden“.

Im Klinikum Bad Bramstedt sind aktuell 20 Mitarbeitende mit Corona infiziert und in Isolation. Das sei bei insgesamt 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch im Rahmen, sagt Geschäftsführer Jens Ritter. Abgesagt werden müsse jedenfalls nichts. „Wir sind da und können alle Eingriffe personell bewältigen“, so Ritter.

