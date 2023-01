﻿Genderlücke: Darum zählt die SH-Regierung nur Frauen und Männer

Was Sie am 14. und 15. Januar in Kiel und der Region unternehmen können

Magie, Märchen, Märkte oder Musik – am 14. und 15. Januar gibt es in Kiel und der Region wieder verschiedenste Veranstaltungen für Kinder, Erwachsene oder Familien. Was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein unternehmen können, lesen Sie hier in unserer Übersicht mit Tipps und Terminen.