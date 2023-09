﻿Personalmagel: Marineversorgern gehen die Kommandanten aus

Kiel. Die Tender des Unterstützungsgeschwaders in Kiel zählen zu den wichtigsten Einheiten der Flotte. Die fünf Schiffe sind entweder zur Versorgung von Bootsverbänden im Einsatz oder dienen als Führungsplattformen bei Nato-Missionen. Doch seit einiger Zeit leiden auch sie unter einem Mangel an Kommandanten.

Die fünf 100 Meter langen Tender „Elbe“, „Donau“, „Rhein“, „Mosel“ und „Werra“ sind inzwischen die Schweizer Taschenmesser der Marine. Obwohl schon 30 Jahre alt, sind sie fast ständig bei Nato-Einsätzen dabei. Sogar die Nato-Partner nutzen die Kieler Tender inzwischen als Führungsschiffe der Minenabwehrverbände.

Trotz der vielen Einsätze leidet das Geschwader unter Personalproblemen. Bei seiner Verabschiedung zog der scheidende Kommandeur Uwe Lahl (47) am Mittwoch deshalb nach zweieinhalb Jahren eine gemischte Bilanz.

„Die Vorbereitung und Durchführung von vier Einsätzen und einsatzgleichen Verpflichtungen mit Abwesenheiten von jeweils sechs Monaten sowie weitere nationale und internationale Manöverteilnahmen in den vergangenen zweieinhalb Jahren, das war eine immense Herausforderung“, so Lahl in seiner Abschiedsrede.

An seine rund 400 Soldaten im Geschwader richtete er aber auch kritische Gedanken. „Eine der größten Herausforderungen ist und bleibt die Ausbildung des Kommandanten-Nachwuchses. Das Ziel, ausreichend junge Wachoffiziere zur Kommandantenprüfung führen zu können, habe ich leider nicht erreicht“, so Lahl.

Zwei Tender haben keinen Kommandanten

Zwei der fünf Tender des Geschwaders müssen aktuell ohne Kommandanten oder Kommandantin auskommen. „Ich verbinde mit dieser Feststellung auch den Appell an die Wachoffiziere, sich dieser Herausforderung zu stellen“, so Lahl. Der Weg zur Prüfung für das Kommandantenzeugnis sei ein harter, aber lohnenswerter Weg.

Erst in diesem November steht erstmals wieder eine Geschwaderfahrt ins Baltikum an. Dabei wird dann der Fregattenkapitän Stefan Meier-Neuhold (38) als neuer Kommandeur die Tender führen. Mit dem Neuen ist erstmals ein Offizier Kommandeur des 2016 gegründeten Geschwaders, der auch auf allen Tendern bereits gedient hat.

„Nach zwei Jahren am Schreibtisch in Berlin freue ich mich sehr auf die Rückkehr in meine berufliche ‚Heimat’ und die damit verbundene neue und herausfordernde Verwendung als Kommandeur“, so Meier-Neuhold.

Lange Wartezeiten durch Instandsetzungen

Die nächste Baustelle ist die Instandsetzung der Einheiten. Nur drei der fünf Tender sind voll einsatzbereit. Die „Mosel“ liegt in Wewelsfleth in der Werft, die „Donau“ in Kiel an der Instandsetzungspier. Nur die „Elbe“ ist derweil im Manövereinsatz vor der Küste Lettlands.

Der scheidende Kommandeur Lahl verwies in dem Zusammenhang auf die „nach wie vor zu langen Instandsetzungszeiten der Einheiten“. Darunter leide die Einsatzausbildung für die Soldaten, was sich auch wieder im Mangel an Kommandantenschülern niederschlägt.

Die Tender der Klasse 404 wurde 1993 und 1994 gebaut. Eigentlich sollten sie nur 25 bis 30 Jahre fahren, da beim Bau der einfache Handelsschiffstandard verwendet wurde. Doch die Einheiten sind robuster als damals geplant. Der Tender „Rhein“ wird am Freitag 30 Jahre alt und muss noch etliche Jahre durchhalten.

In dem Zielbild „Marine 2035+“ sind zwar sechs neue Tender vorgesehen. Sie sollen aber im Vergleich zu den heutigen Schiffen zusätzlich zu den Führungs- und Versorgungsfähigkeiten auch für den Truppentransport und als Lazarettschiffe ausgerüstet sein. Was seit Jahren fehlt, sind allerdings die Mittel im Verteidigungshaushalt.

