﻿Personalmangel im Norden: 13 Tatverdächtige vorzeitig aus U-Haft entlassen

Kiel. In Schleswig-Holstein sind seit 2018 mangels Personal bei den Strafkammern 13 Tatverdächtige vorzeitig wegen überlanger Verfahren aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das geht aus der Antwort des Kieler Justizministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor.

2020 war es eine Person, im vergangenen Jahr waren es elf Personen, in diesem Jahr bisher eine. Den Verdächtigen wurden unter anderem schwerer Betrug, Drogenhandel in nicht geringer Menge, schwerer Raub und Körperverletzung zur Last gelegt.

„Es ist eine Gefahr für die Bevölkerung, wenn dringend Tatverdächtige aus der U-Haft entlassen werden, nur weil Personal fehlt“, stellt der SPD-Justizpolitiker Marc Timmer fest. Die Lage sei besorgniserregend, weil man nicht über Kavaliersdelikte spreche. „Die Landesregierung trägt die Verantwortung für die ausreichende personelle Ausstattung der Justiz in Schleswig-Holstein.“

Eine Überwachung ist nach Entlassung aus der U-Haft nicht vorgesehen

Untersuchungshaft wird in der Regel angeordnet, wenn Verdunklungs-, Flucht- oder Wiederholungsgefahr besteht. Sie soll aber keine vorweggenommene Strafe sein, vorerst gilt die Unschuldsvermutung. Allerdings ist in diesem Fall das Ermittlungsverfahren zu beschleunigen. Das Oberlandesgericht muss nach spätestens sechs Monaten überprüfen, ob die U-Haft rechtmäßig angeordnet wurde und ob ihre Dauer noch zu rechtfertigen ist.

Eine vorzeitige Entlassung bedeutet nicht, dass Tatverdächtige um ein Verfahren herumkommen. Zur Hauptverhandlung müssen sie erscheinen. Allerdings ist eine Überwachung nach Angaben des Justizministeriums nicht mehr vorgesehen.

2021 hatte sich ein Entlassener seinem Verfahren wegen Diebstahls mit Waffen sowie schweren Raubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zunächst durch Flucht entzogen. „Nach Erlass eines Haftbefehls (...) konnte der Angeklagte indes erneut festgenommen werden“, heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage. „Er befindet sich weiter in Untersuchungshaft, die Hauptverhandlung gegen ihn dauert an.“

Richterverband: Personalausstattung in der Justiz schon seit Jahren nicht bedarfsgemäß

Die Vorsitzende des Landes-Richterverbands, Christine Schmehl, sieht das Vertrauen in den Rechtsstaat gefährdet. Dies gelte umso mehr, wenn es sich um Fälle schwerer und schwerster Kriminalität handle. „Für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Justiz ist es von größter Bedeutung, dass Straftaten zeitnah und effektiv sanktioniert werden“, sagt sie. Nur: „Die Personalausstattung der Justiz entspricht schon seit Jahren nicht dem tatsächlichen Bedarf.“ Die Landesregierung müsse dringend handeln.

Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) betont, dass ihr die angemessene Ausstattung aller Gerichte und Staatsanwaltschaften ein wichtiges Anliegen sei. Laut Koalitionsvertrag strebt das schwarz-grüne Kabinett in diesem Bereich einen 100-prozentigen Deckungsgrad an. Das betreffe auch weitere Verstärkungen im Falle zusätzlicher Anforderungen gerade im Strafbereich, betont die Ministerin. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Ziele konsequent umgesetzt werden.“