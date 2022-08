Die Beschäftigten von Caterpillar in Kiel können aufatmen: Ein Investor ist gefunden. Weitere Themen des Tages: Der Tod von Michail Gorbatschow, der THW Kiel im Supercup und mehr. Mit einem Blick in die „Post aus dem Newsroom“ sind sie schnell über alles informiert.

Der ehemalige sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in Moskau.

Perspektive für Caterpillar in Kiel, Erinnerungen an Gorbatschow

denken wir knapp ein Jahr zurück. Caterpillar verkündet das Aus für den Standort Kiel. Die Enttäuschung in der Belegschaft und gleichwohl die Bereitschaft, für den Erhalt der Jobs zu kämpfen, war groß. Es folgten viele Gespräche mit der Unternehmensführung. Jetzt gibt es eine Perspektive. Ein Unternehmen aus Gütersloh übernimmt die Gießerei und Teile des Motorenbaus im Kieler Stadtteil Friedrichsort. Die Details fasst Ulrich Metschies für Sie zusammen:

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist der Tod des russischen Friedensnobelpreisträgers Michail Gorbatschow. Der frühere sowjetische Präsident starb am Dienstag im Alter von 91 Jahren nach langer schwerer Krankheit. Politiker im Ausland würdigen Gorbatschow als Staatsmann von Weltrang, der den Kalten Krieg beendete und die deutsche Einheit ermöglichte. In seiner Heimat war der frühere Sowjetpräsident aber umstritten.

Spannend dürfte es am Abend werden: Pokalsieger THW Kiel trifft auf Meister SC Magdeburg im Supercup. Natürlich berichten wir wieder live vom Spiel! Klicken Sie mal rein!

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Die damalige Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) begrüßte den Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow in Schleswig. © Quelle: Michael August

Ein Bild für die Geschichtsbücher: Am 21. Dezember 2004 nahmen der russische Präsident Wladimir Putin, der ehemalige sowjetische Präsident Michail Gorbatschow und weitere Politiker - darunter Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder - an den deutsch-russischen Konsultationen auf Schloss Gottorf teil. Für die Kieler Nachrichten berichtete damals Olaf Albrecht von dem Termin. Von dem Termin blieben ihm nicht nur die Gespräche über Katharina die Große in Erinnerung. Lesen Sie hier:

