﻿Petition an Landtag: Mutter fordert beitragsfreie Kita in Schleswig-Holstein

Was in anderen Bundesländern geht, sollte auch in Schleswig-Holstein möglich sein, findet eine Mutter aus Neumünster: eine kostenlose Kinderbetreuung.

Neumünster/Kiel. In einer Petition an den Landtag fordert eine Mutter aus Neumünster die Abschaffung der Kita-Gebühren in Schleswig-Holstein. „Bildung soll in Deutschland für alle kostenlos sein und somit Chancengleichheit schaffen“, sagt Alina Glüsing. Nach einem Monat haben ihre Petition schon knapp 6500 Menschen unterzeichnet.

„Kindergeld bekommen die Eltern in allen Bundesländern gleich viel. Wie viel sie aber für die Kinderbetreuung ausgeben müssen, ist ganz unterschiedlich“, sagt die 35-Jährige über ihre Beweggründe. Immer wieder habe sie in Gesprächen mit Freunden und Familie aus anderen Regionen Deutschlands festgestellt, dass der Kita-Besuch woanders nichts kostet oder weniger als in Schleswig-Holstein. 243 Euro kostet sie der achtstündige Kita-Platz ihres vierjährigen Sohnes.

Mutter: Andere Bundesländer bekommen Beitragsfreiheit der Kitas auch hin

„Meine Cousine in Mecklenburg-Vorpommern bezahlt keine Gebühren, meine Freundin in Hamburg bekommt täglich fünf Stunden Betreuung kostenlos“, nennt sie Beispiele. Andere Bundesländer bekämen die Beitragsfreiheit also hin. Dann bleibe auch mehr Geld für Eltern übrig, um andere frühkindliche Bildungsangebote wie Sport oder Musik zu finanzieren.

Glüsing arbeitet in einer Behörde, ihr Mann ist bei der Bundeswehr. Auch in ihrem Freundeskreis gingen vielfach beide Elternteile arbeiten, und dennoch befassten sich Familien mit der Frage, ob sich ein Geschwisterkind überhaupt finanziell stemmen lasse. Von Frauen höre sie manchmal, dass sie sich durchrechneten, ob sich nach der Elternzeit die Rückkehr in ihren Job in Teilzeit überhaupt lohne, wenn ein großer Teil des Geldes für die Betreuung draufgehe. „Das kann eigentlich nicht sein.“

Dass ihre Petition schon so viele Mitstreiter gefunden hat, habe sie sehr gefreut. „Ich bin keine Mamibloggerin mit viel Reichweite in den sozialen Medien, sondern eine normale berufstätige Mutter“, sagt Glüsing. Über Elterngruppen habe sich ihre Initiative allerdings herumgesprochen. Eine andere Mutter, die sich auf der Onlineplattform Openpetition ebenfalls für eine kostenfreie Kita in Schleswig-Holstein stark machte, tat sich zudem mit ihr zusammen und lenkte die Aufmerksamkeit ihrer Unterzeichner ebenfalls auf die Aktion.

Petition zu Kita-Gebühren hat Schwelle für öffentliche Anhörung schon genommen

Beteiligen sich an einer öffentliche Petition mindestens 2000 Personen, führt der Petitionsausschuss des Landtages in der Regel eine öffentliche Anhörung durch. Diese Schwelle ist längst überschritten, und noch bis zum 21. März können Unterstützer sie auf der Webseite des Landtages mitzeichnen. Wie viel Wirkung die Elterninitiative entfaltet, wird sich zeigen, denn die Forderung ist nicht neu.

Die Nord-SPD verlangt bereits seit Längerem die beitragsfreie Kita bis 2027 und will schon früher ein kostenloses Fünf-Stunden-Modell wie in Hamburg erreichen. Die FDP favorisiert eine stufenweise Absenkung der Elternbeiträge, bei der der Beitragsdeckel pro Jahr um zehn Prozent verringert werden soll.

Zwar haben auch Grüne und CDU langfristig das Ziel, die Gebühren für die Betreuung zu reduzieren. Die Regierungsparteien hielten eine Befreiung aber zuletzt nicht für realistisch, wenn zugleich die Qualität in Einrichtungen erhöht werden und sich die Fachkräftesituation verbessern soll.

Selbst wenn die Maximalforderung nicht erfüllt werde, erhofft sich Glüsing wieder Bewegung beim Thema. „Ein Entgegenkommen der Politik wäre für uns Eltern schon ein Erfolg.“ Das könnte auch eine staffelweise Senkung der Gebühren sein oder eine großzügigere Geschwisterermäßigung.