﻿Mutter fordert beitragsfreie Kita und dritte Fachkraft pro Gruppe

Kiel. Eine dritte Fachkraft pro Kita-Gruppe und mehr Zeit für das Personal zur Vorbereitung: Einen Forderungskatalog mit acht Punkten, wie die frühkindliche Bildung in Schleswig-Holstein besser werden könnte, hat eine Mutter aus Itzehoe als Petition beim Landtag eingereicht.

Darin wünscht sich Christin Spieckermann, die die Initiative KitaMisere-SH ins Leben gerufen hat, auch eine beitragsfreie Kita, bei der Eltern auch keine Verpflegungskosten zahlen müssen. Knapp 640 Menschen haben innerhalb von zehn Tagen unterschrieben.

Vier Eltern-Petitionen in einem halben Jahr: 9900 Unterzeichner wollen Beitragsfreiheit für Kitas

Es ist schon die vierte Petition dieses Jahr, die die Qualität der Kitas im Land thematisiert. Einen Vorstoß von Elternvertretern aus Bad Segeberg gegen Fachkräftemangel fand 570 Mitstreiter, einer Petition zur Abschaffung der Kita-Beiträge schlossen sich fast 9900 Eltern an. Erst eine Woche alt ist ein weiteres Gesuch um eine andere Berechnung der Sozialermäßigung.

Auslöser für ihre Initiative waren für Spieckermann ihre Erlebnisse mit der Krippe ihres zweijährigen Sohnes. „Ich bin aufgrund der Betreuungsausfälle auf die Situation der Erzieherinnen aufmerksam geworden.“ Wegen Krankheit und Personalmangel wurden die Betreuungszeiten gekürzt und die Krippe blieb tageweise ganz geschlossen.

„Auf Nachfrage schilderten mir die Erzieherinnen alle ähnliche Dinge: Dass viele so sehr an ihre Belastungsgrenzen kommen, dass sie aus Erschöpfung krank werden.“ Als sie sich in weiteren Kitas umhörte, verfestigte sich das Bild. „Geht es den Erzieherinnen nicht gut, geht es auch den Kindern nicht gut“, glaubt die 32-Jährige, die als Ingenieurin für Naturschutz und Landschaftspflege bei der Unteren Naturschutzbehörde im Kreis Steinburg arbeitet.

Mehr Zeit für frühkindliche Bildung: Dritte Fachkraft pro Gruppe gefordert

Daher fordert sie in ihrer Petition die Festschreibung einer dritten Fachkraft pro Gruppe. Bisher ist ein Schlüssel von zwei Fachkräften auf 20 Kinder vorgesehen. Das Personal in Kitas habe mit der frühkindlichen Bildung eine so wichtige Aufgabe, sagt die Mutter. Insbesondere, weil es immer mehr Kinder gebe, die sozial auffällig sind oder erhöhten Förderbedarf haben. Der Beitrag, den die Fachkräfte für die Gesellschaft und Integration leisteten, sei hoch. „Er könnte noch so viel höher sein, wenn sie mehr Personal und Zeit für die Kinder hätten.“

Zum Forderungskatalog gehören auch mehr Verfügungszeiten für das Kita-Personal, zusätzliche Stunden für die Betreuung von Praktikanten oder mehr Freistellung für Leitungstätigkeiten.

Familienministerin Touré: Mehr Fachkräfte und höherer Betreuungsschlüssel sind langfristiges Ziel

„Wir stehen vor großen Herausforderungen im Kita-Bereich, die zu Recht von Eltern thematisiert werden. Deshalb war die Kita-Politik ein absoluter inhaltlicher Schwerpunkt im ersten Regierungsjahr und wird es auch bleiben“, verspricht Familienministerin Aminata Touré (Grüne).

Um die Fachkräftesituation zu verbessern, habe das Land „helfende Hände“ ins System gegeben, den Quereinstieg erleichtert und die Ausbildungskapazitäten erhöht.

Die kürzlich eingeführten „helfenden Hände“ sieht Spieckermann kritisch. „Es kann keine Lösung sein, sich Ungelernte in die Kita reinzuholen, die am Ende doch pädagogische Arbeit erledigen werden“, so die Mutter.

„Langfristig wollen wir mehr Fachkräfte ins System bringen und den Betreuungsschlüssel erhöhen“, sagt Touré. Grundsätzlich sei es auch das Ziel, bei den Kita-Beiträgen weiter zu entlasten. Der haushälterische Schwerpunkt liegt aktuell laut Ministerium jedoch auf der Fachkräftegewinnung.

Schleswig-Holstein soll sich Niedersachsen zum Vorbild nehmen

„Mir ist bewusst, dass die acht Punkte nicht sofort umsetzbar sind. Aber ich will, dass sie Priorität in der Politik haben.“ Bloße Absichtserklärungen im Koalitionsvertrag seien zu unverbindlich. „Ein Stufenplan hin zur dritten Fachkraft wie in Niedersachsen wäre ein Hoffnungsschimmer für das Kita-Personal und würde das Arbeitsfeld auch für junge Menschen wieder attraktiver machen.“

Niedersachsen will zunächst durch mehr Auszubildende das Personal aufstocken und ab 2027/28 jeweils eine dritte Kraft mit 20 Wochenstunden pro Gruppe finanzieren. Kürzlich hatte die dort zuständige Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) jedoch eingeräumt, dass viele Einrichtungen schon keine zweite Fachkraft finden, und man wohl mit Qualitätseinbußen leben müsse.

