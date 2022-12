﻿Pfandfinder bringen Friedenslicht in Kieler Staatskanzlei

Die Flamme kommt aus Bethlehem und steht für Frieden: Am Dienstag haben Pfadfinderinnen und Pfandfinder aus Schleswig-Holstein das traditionelle Friedenslicht an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übergeben.

Das Friedenslicht wurde zu Ministerpräsidenten Daniel Günther gebracht, er zündet damit die Friedenskerze in der Staatskanzlei an.

Kiel. Ein Licht als Zeichen des Friedens in der Kieler Staatskanzlei: Seit 1986 entzündet ein Kind in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem ein Friedenslicht, das nach Wien gebracht wird. Von dort aus wird es an Kinder aus ganz Europa weitergereicht. Auch die Kieler Staatskanzlei wird nun wieder von diesem ganz besonderen Licht erleuchtet.

Pfadfinderinnen und Pfandfinder aus Schleswig-Holstein überreichten die Flamme am Dienstag Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der damit die Friedenskerze in der Staatskanzlei entzündete. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Frieden beginnt mit Dir“.

Das Friedenslicht wird als Symbol für Völkerverständigung und ein friedliches Miteinander auch an weitere öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Kirchengemeinden und Familien weitergegeben. Auch im Kieler Rathaus soll die Flamme am Mittwoch entzündet werden und bis in den Januar gegenüber der Ehrenhalle an der Rotunde im Haupteingangsbereich brennen.