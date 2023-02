Der im März 2020 geborene Welsh-B-Hengst Gunnar wurde seit Oktober von Carina Lisa Wacks auf die Körung in Neumünster vorbereitet. Vorher wuchs er mit anderen Junghengsten auf der Weide auf.

84 Junghengste von über 15 Rassen sind an diesem Wochenende zur Körung des Pferdestammbuchs in den Holstenhallen Neumünster. Dabei sind auch Gunnar und Petit Nicht von dieser Welt, die von Carina Lisa Wacks in Preetz vorbereitet wurden.

