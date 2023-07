﻿Dieser Job ist kein Ponyhof: Wie Pferdewirtin Esther Guhse auf Hof Langhorst glücklich wurde

Emkendorf. Esther Guhse (23) ist so etwas wie der Traum eines jeden Chefs. Die Abiturientin aus Rendsburg lebte bereits in verschiedenen Ländern, spricht mehrere Sprachen fließend, ist wissbegierig und neugierig. Die besten Voraussetzungen also, um in irgendeinem großen Unternehmen Karriere zu machen. Doch die junge Frau entschied sich für ein Berufsleben voller Mist, harter körperlicher Arbeit und frühem Aufstehen. Sie wurde Pferdewirtin. Gerade hat sie ihre Ausbildung abgeschlossen. Ob sie ihre Entscheidung jemals bereut hat?

Mit einem breiten Lächeln empfängt uns Esther Guhse auf dem Hof Langhorst in Emkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die 22 Pferde hier auf der Anlage kennt sie inzwischen aus dem Effeff. Sie weiß, wer wann seine Ruhe braucht, welche Eigenarten die Tiere haben, und wie sie ihr Futter am liebsten mögen. „Ich habe nicht einen Tag bereut“, sagt sie. „Pferde sind das, was mir Spaß macht, wofür ich jeden Tag gerne aufstehe.“

Der Traumberuf aller Mädchen: Pferdewirtin

Esther Guhse wächst mit Pferden auf. „Meine Verwandten hatten einen Pferdezuchtbetrieb. Da war ich jede freie Minute und in den Ferien.“ Nach Abi und einem Bundesfreiwilligendienst in der Flüchtlingshilfe ist deshalb für sie klar: Sie will den Traumberuf aller Mädchen ergreifen. Sie will Pferdewirtin werden. „Doch leider landete ich bei einem Betrieb, der keine gute Ausbildung machte.“ Zu lange Arbeitszeiten, zu wenig Wertschätzung, zu wenig Input. „Im Grunde waren wir nur günstige Arbeitskräfte.“

Sie bricht ab und fängt ein Studium an. International Business Communication. Doch richtig glücklich wird sie auch da nicht. Als sie bei Ebay-Kleinanzeigen den Hof Langhorst entdeckt, denkt sie nur: „Wow. Was für ein toller Betrieb.“ Sie stellt sich bei Chefin Ute Kurz-Lippert (58) und Ausbilder Michael Bünger (69) vor, hilft einen Monat spontan aus, und alle sind glücklich. Wenig später beginnt sie ihre Ausbildung in Emkendorf. „Ich wurde vom ersten Tag an gesehen, gewertschätzt und gefördert.“

Pferdewirt: 80 Prozent des Tages besteht aus Routine

Beim Rundgang durch den großen hellen Stall schwärmt Esther Guhse von den vielen Facetten der Ausbildung, von den tollen Tieren, der harmonischen Atmosphäre untereinander und dass sie noch immer Neues lerne. Ihr Schwerpunkt bei der Ausbildung: Haltung und Service. „Die Kundenbetreuung spielt dabei eine große Rolle“, sagt sie. Diplomatie sei besonders wichtig. „Wir als Pferdewirte sind im Grunde die Anwälte der Pferde.“

„Der Beruf des Pferdewirts hört sich so simpel an“, sagt Hof-Inhaberin Ute Kurz-Lippert. „Aber er ist sehr anspruchsvoll. Auch wenn 80 Prozent des Tages aus Routine besteht.“ Ja, Esther Guhse nickt. Das Füttern, Misten, Fegen, Reiten sowie das Raus- und Reinstellen koste schon viel Zeit. „Aber wir sind ja keine Maschinen.“ Emotional müsse man immer in der Lage sein, sich aufs Tier einzulassen – egal, ob man Prüfungsstress habe oder sich ärgere. „Die Pferde merken sofort, wenn man nicht bei der Sache ist.“

140 junge Menschen lernen in Schleswig-Holstein derzeit den Beruf des Pferdewirts

Und klar habe auch sie mal Durchhänger. „Wenn es eiskalt ist, man acht Stunden draußen ist, man friert, es regnet und man nass bis auf den Schlüpper ist und man dann noch festgefrorene Pferdeäppel vom Paddock aufsammeln soll.“ Trotzdem sei Pferdewirt ihr Traumberuf.

Nachwuchskräfte freigesprochen In diesen Tagen haben in Schleswig-Holstein rund 400 junge Menschen in den sogenannten grünen Berufen ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Darunter sind unter anderem Landwirte, Forstwirte, Fachkräfte Agrarservice, Hauswirtschafterinnen sowie Pferdewirte. Rund 1 900 junge Menschen befinden sich im Norden mitten in der Ausbildung in einem der zwölf Agrarberufe. Der Anteil der Frauen beträgt laut Landwirtschaftskammer etwa 30 Prozent. Die Ausbildungszeit umfasst in der Regel drei Jahre. Das neue Ausbildungsjahr startet für die meisten am 1. August. Die angehenden Landwirtinnen und Landwirte haben am 16. Juli begonnen.

Ein Beruf mit gleichbleibend hoher Nachfrage, wie die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein bestätigt. 140 jungen Menschen befinden sich derzeit in der zwei- bis dreijährigen Ausbildung. „Es ist ein Beruf, der erden kann“, sagt Ausbildungsberaterin Christine Panzer.

Als fertige Pferdewirtin bleibt Esther Guhse ihrer Chefin auch in Zukunft treu. Inzwischen ist sie auf dem Hof Neumühlen in Kleinvollstedt angestellt, dem zweiten Betrieb von Ute Kurz-Lippert. „Nebenbei“ macht sie eine Weiterbildung in Pferdeosteopathie und -physiotherapie. Auf lange Sicht will sie ihren Meister machen. „In zwei Jahren darf ich mich zur Prüfung anmelden.“ Eine Karriere mit Pferden geht eben auch.

