﻿Pflege-Studium in Neumünster: Die Euphorie ist berechtigt

Kiel. Die Zahl beeindruckt auf den ersten Blick nicht. 60 Studentinnen und Studenten sollen im Sommersemester 2023 in Neumünster den dualen Studiengang Pflege beginnen – und die Stadt bezeichnet sich ab sofort voll Stolz als Hochschulstandort, weil die Fachhochschule Kiel dort eine Außenstelle eröffnet. Ist das nicht etwas hochgegriffen? Übertreibt Oberbürgermeister Bergmann nicht, wenn er davon spricht, dass sich der Tag der Verkündung für ihn wie Weihnachten und Ostern anfühlt? Tut er nicht! Die Euphorie ist berechtigt – unter der Bedingung, dass die angekündigten Projekte umgesetzt werden. Denn auf langfristige Sicht könnten bis zu 500 Studenten am Standort Neumünster den geplanten Fachbereich Gesundheit bilden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Anzahl – auch wenn sicherlich nicht alle in Neumünster wohnen werden – wird das Stadtbild ändern. Neumünster wird jünger, moderner – sofern die Stadt für die jungen Menschen attraktive Lebensbedingungen inklusive Wohnraum und Freizeitangeboten schafft. Gleichzeitig kann die ganze Bevölkerung profitieren, wenn die Absolventen nach dem Studium an einer Klinik im Umkreis bleiben und so dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenwirken.

Lesen Sie auch

Wo Gewinner sind, sind aber auch Verlierer. Und das ist nicht nur die Stadt Rendsburg, die den Zuschlag knapp verpasst hat. Dass der duale Studiengang Pflege nicht in Kiel ausgerichtet werden kann, da die Räumlichkeiten auf dem Campus der FH fehlen, wirft kein gutes Bild auf die Stadt. Seit Jahren schon versucht sich die FH am Ostufer zu vergrößern und bessere Verkehrsanbindungen ans Westufer zu bekommen. Doch es fehlt die Unterstützung der Stadt, die es sich zu einfach macht, wenn sie stets auf die Zuständigkeit des Landes verweist und sich zu wenig für den Ausbau der FH einsetzt. Mit Blick auf das fehlende Pflegepersonal in der Landeshauptstadt könnte sich das nun rächen.