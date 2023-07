﻿Kosten für Pflege im Heim in Schleswig-Holstein steigen erneut

Kostenfrei bis 15:59 Uhr lesen

Bad Bramstedt

Lange Zeit ist es ruhig geworden um die Waldemar Link GmbH, die in Bad Bramstedt in einer Produktionsstätte für medizinische Produkte 500 Arbeitsplätze schaffen will. Allen Unkenrufen zum Trotz halten die Hamburger an ihren Plänen fest. KN-online verrieten sie, wie es weitergeht.