Heimbewohner in Schleswig-Holstein müssen so tief in die Tasche greifen wie noch nie. In diesem Jahr durchbrachen die monatlichen Pflegekosten im Durchschnitt erstmals die 2000-Euro-Marke. Das hat der Verband der Ersatzkassen ausgerechnet und fordert Hilfe vom Land.

