Schleswig-Holstein will Informatik nach einer Pilotphase 2024 flächendeckend als Pflichtfach an weiterführenden Schulen einführen. Etwa ein Drittel der Gymnasien und Gemeinschaftsschulen beteiligt sich derzeit an der Testphase.

