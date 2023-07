﻿SH-Landtag debattiert: Kommt die Pflichtversicherung gegen Elementarschäden?

Kiel. Werden Hauseigentümer im Norden schon bald verpflichtet, eine Versicherung gegen Elementarschäden abzuschließen? Dazu zählen Schäden, die durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Erdrutsche, Erdsenkungen oder Lawinen entstehen. Auch für Schäden, die durch Starkregen oder Hochwasser verursacht werden, kommt die Elementarversicherung auf.

Die Regierungschefs der Länder würden eine solche gesetzliche Verpflichtung begrüßen – auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) äußert sich positiv. Allerdings warnt der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV bereits vor extrem teuren Prämien. Kommende Woche kommt das Thema auf Antrag der FDP auf die Agenda des Landtags.

„Eine solche neue Pflicht würde Mietern und Eigentümern weitere finanzielle Belastungen aufbürden“, sagt Fraktionschef Christopher Vogt. „Das macht das Wohnen erneut teurer und verringert den Spielraum, um in notwendige Modernisierungs- und Schutzmaßnahmen zu investieren.“ Schleswig-Holsteins Landesregierung solle sich auf Bundesebene gegen die Einführung einer solchen Pflicht einsetzen – „und auch keine entsprechende Versicherungspflicht auf Landesebene einführen“.

Versicherung gegen Elementarschäden: 38 Prozent der Häuser in Schleswig-Holstein abgesichert

Nach GDV-Angaben sind derzeit 38 Prozent der Häuser in Schleswig-Holstein mit einer Elementarschadenversicherung abgesichert. Das sind zwar weniger als im Bundesdurchschnitt (52 Prozent), aber deutlich mehr als noch 2017. Damals hatte die Landesregierung 21 Prozent zum Anlass genommen und für die Vorzüge einer solchen Versicherung geworben.

Man stehe noch immer zur Unterstützung dieser Werbekampagne, betont Alexander Blažek, Landeschef des Eigentümerverbands Haus & Grund: Ein Elementarschaden bedrohe die eigenen vier Wände und damit den wertvollsten Besitz vieler Menschen. Dagegen könne man sich versichern, nötig sei Eigenverantwortung. Eine Pflichtversicherung aber würde die hohen Risiken einzelner Gebiete kollektivieren: „Wer in Schwentinental wohnt, müsste dann Risiken mittragen, die ein Hausbesitzer in Kellinghusen direkt an der Stör hat. Das ist ungerecht.“

Prämie richtet sich nach der Gefährdungsklasse

Wie hoch die Prämie ausfällt, richtet sich derzeit nach der Wahrscheinlichkeit von Hochwasser. Gefährdungsklasse 1 gilt als nicht betroffen, in Klasse 2 tritt Hochwasser seltener als einmal in 100 Jahren auf, in Klasse 3 kommt es einmal in zehn bis 100 Jahren zu Hochwasser, und in Klasse 4 tritt dieses Extremereignis mindestens einmal in zehn Jahren auf.

99,42 Prozent der Adressen in Schleswig-Holstein wurden im Jahr 2022 nach GDV-Angaben in der niedrigsten Stufe 1 einsortiert (bundesweit: 92,4 Prozent), wobei die Preisgestaltung dem jeweiligen Anbieter obliegt. Nach Berechnungen des Portals Check 24 im Auftrag der „Bild“-Zeitung würde die Prämie für ein Einfamilienhaus dort im Schnitt etwa 85 Euro pro Jahr zusätzlich bedeuten. 0,27 Prozent der Adressen im Norden zählen zur Gefährdungsklasse 2 (bundesweit: 6,1). Dort würde eine Prämie rund 200 Euro mehr kosten. 0,19 Prozent (bundesweit: 1,1) der Adressen liegen in der hohen Gefährdungsklasse 3, die Versicherungsprämie wird auf bis zu 750 Euro geschätzt. Zur höchsten Klasse 4 zählt der GDV im Norden 0,12 Prozent der Haushalte (bundesweit 0,4 Prozent). Die Prämie übersteigt dort die 750 Euro vermutlich.

Versicherer warnen vor exorbitanten Kostensteigerungen

„Mancherorts könnten Gebäudeversicherungen so teuer werden, dass sich Kunden das nicht mehr leisten können“, warnt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen bereits. Bisher bestehe die Branche bei hochgefährdeten Gebäuden vor Vertragsabschluss auf risikomindernden Maßnahmen. Bei einer Pflichtversicherung könne man das nicht mehr einfordern und hohe Risiken somit nur noch über steigende Prämien abbilden – mit zunehmendem Klimawandel in schwindelerregende Höhen. Asmussen forderte von der Politik mehr Anstrengungen bei der Prävention von Schäden.

Ministerpräsident Günther hatte vor einigen Monaten in einer Mail an Haus & Grund für eine Änderung geworben und auf die Ministerpräsidentenkonferenz hingewiesen. Diese hatte im Dezember 2022 eine Pflichtversicherung befürwortet. „Angesichts der zunehmenden Wahrscheinlichkeit von extremen Naturereignissen (...) liegen eine flächendeckende Erhöhung der Versicherungsdichte und eine Angleichung regionaler Unterschiede im Interesse der Allgemeinheit“, schrieb Günther.

Bund und Länder würden nach Katastrophen wie im Ahrtal einspringen – auch einspringen müssen. In einer „stärker privatwirtschaftlich organisierten Schadensabsicherung und -regulierung“ sehe er Chancen. Eine Regierungssprecherin stellte am Dienstag jedoch eines klar: Eine Pflicht rein auf Länderebene mache keinen Sinn und ein „Flickenteppich“ schon mal gar nicht.

Von den Grünen gibt es Unterstützung. „Wir werden durch den Klimawandel größere Elementarschäden haben, und diese verursachen Kosten“, sagte der Landtagsabgeordnete Dirk Kock-Rohwer. „Die Kosten müssen gerecht verteilt werden, Bürger und Bürgerinnen mit viel Besitz müssen stärker belastet werden.“

