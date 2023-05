﻿Pilotprojekt im Klärwerk Rendsburg: Der Kampf gegen Medikamente und Drogen in Ostsee und Flüssen

Lübeck/Rendsburg. „Erschreckend viele“ Schmerzmittel und Drogen sind in der Trave und der Lübecker Bucht der Ostsee nachgewiesen worden. Das berichtet Dr. Lars Wilhelm, Leiter der Toxikologie des LADR Zentrallabors Dr. Kramer & Kollegen in Geesthacht. Sein Team hat insgesamt zehn Proben ausgewertet, die drei Schülerinnen im Rahmen des Projektes „Meereswettbewerb“ der Deutschen Meeresstiftung aus der Trave sowie an verschiedenen Stellen der Lübecker Bucht entnommen haben. In Rendsburg ist jetzt ein Pilotprojekt gegen die Verseuchung geplant, das Schule machen könnte.

Fünf Tage lang waren die Schülerinnen Charlotte Heni, Lara Peinemann und Emilie Altermann vom Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen in Baden-Württemberg im vorigen Sommer auf dem Forschungsschiff „Aldebaran“ unterwegs und haben sowohl im Oberflächenwasser als auch in fünf Metern Tiefe von Trave und Lübecker Bucht Proben gezogen. Das geschah im Rahmen eines Projektes: Seit 2005 gibt es den bundesweiten Meereswettbewerb, bei dem sich Schüler mit einem eigenen Forschungsprojekt für die einwöchige Mitfahrt bewerben können und dort ihre eigenen Experimente umsetzen können. Nun wurden die Ergebnisse präsentiert.

Dopinganalyse: Kleinste Rückstände von Medikamenten im Meer werden ermittelt

Analysiert wurden die Proben im LADR Zentrallabor mit einem hochauflösenden Massenspektrometer und per Dopinganalyse, um auch kleinste Rückstände bestimmter Substanzen nachweisen zu können. „Wir haben in jeder Probe Spuren von Benzoylecgonin, einem Abbauprodukt von Kokain, nachgewiesen, aber auch andere Substanzen gefunden“, berichtet Wilhelm. „Keine Probe war negativ.“

Selbst in den weiter draußen auf der Ostsee genommenen Proben wurden zum Beispiel Spuren von Benzoylecgonin und Diclofenac – ein apothekenpflichtiges Schmerzmittel – gefunden.

Lara Peinemann, Charlotte Heni und Emilie Altermann (von links) waren eine Woche lang auf dem Forschungsschiff „Aldebaran“ unterwegs. © Quelle: Frank Schweikert

50 verschiede Substanzen bei Kläranlage an der Teehofinsel bei Bad Schwartau

Die Proben aus der Trave kurz vor Schlutup wiesen unter anderem Antiepileptika, Blutdruckmittel, aber auch Schmerzmittel wie das verschreibungspflichtige Lidocain nach. „Wir haben auch Spuren von Betäubungsmitteln wie Meth, Ecstasy und Kokain gefunden“, so Wilhelm. Rund 50 verschiedene Substanzen konnten allein in der Nähe einer Kläranlage an der Teehofinsel bei Bad Schwartau entdeckt werden. „Wir waren erstaunt, dass wir so viel und so viele verschiedene Substanzen gefunden haben.“

Eine akute Gesundheitsgefährdung für Menschen, die in der Ostsee schwimmen wollen, bestehe zwar nicht. Dafür seien die nachgewiesenen Mengen zu gering gewesen. Aber: „Medikamentenrückstände sind schwer abbaubar und verbleiben somit lange in der Natur. Das ist ein Problem“, betont Wilhelm. „Welchen Schaden genau diese Rückstände anrichten, wissen wir noch nicht.“ Daher sei es wichtig, auf diesem Gebiet weiter zu forschen.

Kieler Bucht und Eckernförder Bucht wohl ebenfalls belastet

Es sei davon auszugehen, dass Untersuchungen anderer Küstenbereiche wie der Kieler Bucht oder der Eckernförder Bucht ähnliche Ergebnisse zutage fördern. Denn das Problem sei überall dasselbe: Das Abwasser der Kläranlagen fließt ohne eine Filtration dieser Stoffe in die Gewässer.

Medikamente in Ostsee und Flüssen: Kläranlagen filtern nicht genug

Damit Rückstände von Medikamenten eliminiert werden können, ist eine sogenannte vierte Filterstufe in den Klärwerken notwendig. Doch keine der 775 kommunalen Kläranlagen im Land verfügt bisher über eine solche Filtration. Sie alle haben nur eine mechanische, eine biologische und eine chemische Reinigungsstufe.

Ein vierter Filter ist aktuell keine Pflicht. Denn es gibt keine gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für Arzneien im Abwasser, bestätigt das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur. Das zu ändern wäre Aufgabe des Bundes. „Die Länder können keine pauschalen Emissionsanforderungen für Kläranlagen treffen“, erklärt Ministeriumssprecherin Christina Lerch. „Es ist nur möglich, spezielle Vorgaben für jede einzelne Kläranlage zu treffen, wenn aufgrund von Untersuchungen am Gewässer die Notwendigkeit zur Beseitigung von Spurenstoffen festgestellt wird.“

Bei entsprechenden Untersuchungen in Schleswig-Holstein zeigte sich, dass Arzneimittel und Biozide durch Kläranlagen in die Gewässer eingetragen werden können. „Derzeit werden deshalb eine Pilotanlage in Rendsburg und eine Versuchskläranlage in Reinfeld errichtet, um Techniken zur Beseitigung von Spurenstoffen zu erforschen“, so Lerch. Viele Medikamentenwirkstoffe können nur durch unterschiedliche Technologien eliminiert werden. Die Anlage in Rendsburg befindet sich aktuell noch in Planung. Mit dem Bau auf dem Gelände der Kläranlage soll im kommenden Jahr begonnen werden. Fertigstellung ist für 2025 avisiert.

Vierte Filterstufe für Kläranlagen: Kiel wartet auf Änderung von Gesetz

Auf eine Änderung von Gesetzen im Hinblick auf vierte Filterstufen wartet auch das Kieler Klärwerk Bülk in Strande. „Einige Medikamente werden aktuell in der biologischen Stufe (teilweise) abgebaut – andere im Klärschlamm eingebunden“, erklärt Stadtsprecher Nickels Erichsen. „Der Anteil im Klärschlamm wird durch die Verbrennung unschädlich gemacht – mit dem Ablauf der Kläranlage geraten Medikamente oder ihre Abbauprodukte in die Ostsee.“

Toxikologe Wilhelm sieht noch ein weiteres Problem: Bei der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten gibt es bislang keine Regulierungen, die die Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigen.

