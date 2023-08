﻿Pilze sammeln in Schleswig-Holstein: Welche Pilze sind genießbar?

Tourismus

Wetterfeste Camper in Schleswig-Holstein: Kaum Abreisen

Das Wetter in Schleswig-Holstein erinnert derzeit mehr an Herbst als an Hochsommer. Doch die Campingtouristen in Schleswig-Holstein stört das wenig. «Es gibt kaum vorzeitige Abreisen», sagt der Vorsitzende des Verbandes der Campingwirtschaft.