Pinneberg: 26-Jähriger bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Landesregierung

175 Millionen Euro mehr für sozialen Wohnungsbau geplant

Die Landesregierung will 175 Millionen Euro zusätzlich für den sozialen Wohnungsbau in Schleswig-Holstein bereitstellen. «Grundvoraussetzung für einen finanziell derart weitreichenden Schritt ist natürlich die Zustimmung des Landtags zum Nachtragshaushalt, in den die Änderungen einfließen werden», sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Mittwoch in Kiel.