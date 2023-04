Bus brennt in Pinneberg aus und beschädigt Wohnhäuser

In Pinneberg ist ein Gelenkbus am Mittwochmittag in Flammen aufgegangen. Das Feuer beschädigte zwei Wohnhäuser, in denen sich Menschen befanden.

Pinneberg. In Pinneberg stand am Mittwoch gegen 13 Uhr ein Gelenkbus in Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Motorbrand der Auslöser. Zwei Wohnhäuser in der Schauenburger Straße wurden bei dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Personen mussten medizinisch versorgt werden.

Als die Feuerwehr eintraf, war nach Angaben von Kreispressesprecher Torben Fehrs bereits weithin eine schwarze Rauchsäule sichtbar. Der Motorbrand an einem Linienbus, der nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr nicht im regulären Fahrbetrieb war, griff innerhalb weniger Minuten auf das gesamte Fahrzeug über. Auch Fenster sowie die Fassade zweier Mehrfamilienhäuser wurden durch das Feuer beschädigt.

Bus brennt in Pinneberg: Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht

Während der Löscharbeiten meldeten sich nach Angaben der Feuerwehr mehrere betroffene Hausbewohner über den Notruf 112. Sie konnten die Gebäude aus Sicherheitsgründen zunächst nicht verlassen.

Erst als das Feuer unter Kontrolle gebracht war, konnten Atemschutztrupps in die Gebäude gehen. Die Feuerwehr Pinneberg rettete nach eigenen Angaben drei Personen und übergab sie anschließend an den Rettungsdienst. Auch der Busfahrer, ein Passant und ein Feuerwehrmann mussten nach dem Einsatz medizinisch untersucht werden. Von den insgesamt sechs Betroffenen musste eine Person mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Nachlöscharbeiten dauerten laut Feuerwehr rund zwei Stunden. Insgesamt waren 65 Feuerwehrleute beteiligt.