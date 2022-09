Was ist einer Frau (25) Anfang September zugestoßen? Nach einem Besuch in einer Bar in Pinneberg fand eine Verkehrsteilnehmerin sie am nächsten Abend nur bedingt ansprechbar und mit mehreren Hämatomen in Halstenbek. Die Kriminalpolizei kann ein versuchtes Sexualdelikt nicht ausschließen und sucht deshalb Zeugen.

Die Polizei ermittelt in einem versuchten Sexualdelikt in Pinneberg/Halstenbek.

Pinneberg/Halstenbek: Was passierte in der Nacht vom 9. auf 10. September?

Halstenbek/Pinneberg. Nur wenige Erinnerungen an die Nacht vom 9. auf 10. September 2022 hat eine 25-jährige Frau, die in Halstenbek mit mehreren Hämatomen aufgefunden wurde. Da die Kriminalpolizei ein versuchtes Sexualdelikt derzeit nicht ausschließen kann, sucht sie nun Zeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg haben zwischenzeitlich ergeben, dass die junge Frau am Freitagabend, 9. September 2022, bzw. in der Nacht auf Sonnabend in einer Bar im Pinneberger Fahltskamp war. Die Kneipe befindet sich zwischen der Bahnhofstraße und „An der Berufsschule“.

Hier soll die nach Polizeiangaben stark alkoholisierte Frau in den frühen Morgenstunden in einen Pkw gestiegen und mit mindestens zwei Männern davongefahren sein. Am Sonnabend, kurz vor 19 Uhr, fand eine Verkehrsteilnehmerin die nur bedingt ansprechbare Frau dann in Halstenbeck an der Straße Gewerbering/Ecke Seemoorring.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Möglicher Übergriff in Pinneberg/Halstenbek: Polizei sucht Zeugen

Die 25-Jährige wies mehrere Hämatome unbekannter Herkunft auf und verfügte nur über bedingte Erinnerungen. Sie kam ins Krankenhaus. Da unklar ist, wo sich die Frau zwischen dem Verlassen der Bar bis zum Auffinden in Halstenbek aufgehalten hat, sucht die Polizei nun Zeugen.

Die Ermittler erhoffen sich Hinweise zu den bislang unbekannten Männern im Pkw. Zudem bitten sie Barbesucher, die sich in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwischen 22 und 4 Uhr in der Pinneberger Bar aufgehalten haben, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittler sind unter 04101/2020 erreichbar.