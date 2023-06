﻿Nationalpark Ostsee: Umweltminister nennt erste Details

Kiel. Im Streit um einen Nationalpark Ostsee hat Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) die Tourismusbranche beruhigt. Im Gespräch mit den Kieler Nachrichten versicherte der Minister, dass es in einem möglichen Nationalpark keine Strand- und Badeverbote geben würde. Gesperrt wären wie bereits heute nur Abschnitte in Naturschutzgebieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ein Nationalpark Ostsee wäre ein Meeresnationalpark, der nach unserem aktuellen Vorschlag nur dort an Land kommt, wo schon heute Naturschutzgebiete sind“, betonte Goldschmidt. Der Park würde also fast überall „erst 50 Meter seeseitig der Küste beginnen“ und selbst in einem Nationalpark dürfe man natürlich baden. „Die schleswig-holsteinischen Strände sind ein Magnet für Menschen von nah und fern.“ Das solle auch so bleiben.

Goldschmidts Badespaß-Garantie kommt zur rechten Zeit. In der kommenden Woche debattiert die Fach-Arbeitsgruppe Tourismus erstmals über die Perspektiven, Chancen und Folgen eines möglichen Nationalparks in der Ostsee. Zur Veranstaltung in Lübeck sind mehr als 50 Verbände (darunter die IHKs), Tourismusorganisationen und Urlaubsorte (etwa Laboe und Scharbeutz) eingeladen. Sie hatten Beschränkungen für Touristen und einen Rückschlag für die gesamte Branche befürchtet. Die Ostsee lockte laut Statistikamt Nord 2022 mehr als 4,5 Millionen Gäste an und war damit die beliebteste Urlaubsregion in Schleswig-Holstein.

Pläne für Nationalpark Ostsee: Strandangeln bleibt erlaubt

Für die Fischerei hat Goldschmidt gute und schlechte Nachrichten. Weil ein Nationalpark nicht bis an die Küste reichen soll, dürften Hobbyangler laut Ministerium weiter vom Strand aus oder in Wathose im Flachwasser ihre Rute auswerfen. Starke Einschränkungen drohen dagegen den Berufsfischern. Für sie soll es in den zunächst wenigen Kernzonen eines Nationalparks Fangverbote geben. Ihre Sorge, dass immer größere Teile der Ostsee zur Kernzone werden, ist allerdings berechtigt. Laut Goldschmidt sollen „in etwa 30 Jahren“ mehr als die Hälfte des geplanten Parks (160 000 Hektar) der Natur überlassen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Nationalpark Ostsee soll es kein Segelverbot geben

Eine Ausnahme plant Goldschmidt für Segler. „Es wird kein Segelverbot geben, auch nicht in einer stark geschützten Kernzone eines Nationalparks“, so der Minister. Stattdessen wolle er mit den Seglerinnen und Seglern beispielsweise besprechen, „wie der Schutz von Seegraswiesen verbessert werden kann“. Seine Idee: Die Nationalpark-Verwaltung könnte über Seegraswiesen Tonnen zum Festmachen auslegen, sodass in den Wiesen nicht mehr geankert werden muss.

Lesen Sie auch

Bis Mitte September sind weitere Diskussionsveranstaltungen geplant, unter anderem mit Wassersportlern, Naturschützern und Kommunen. Anfang 2024 soll das Kabinett entscheiden, ob es den Entwurf eines Nationalparkgesetzes in den Landtag einbringt. Ob es dazu kommt, ist offen, weil der Widerstand gegen den Park wächst. Die FDP will einen Nationalpark Ostsee gar verhindern. In die Protestfront haben sich inzwischen auch der Bauernverband eingereiht. Er lehnt ein Schutzgebiet mit Verboten und ein „neues teures Nationalparkamt“ kategorisch ab.

KN