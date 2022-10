﻿Plagiatsverdacht: Erneut Wirbel um Doktorarbeit von Otto Carstens

Im Fall des Plagiatsverdachts gegen Schleswig-Holsteins Justizstaatssekretär Otto Carstns (CDU) richtet sich nach einem Bericht der FAZ der Fokus auf die Rolle von Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU). Ob sie von den potenziellen Mängeln in der Doktorarbeit wusste, will die SPD klären.

Kiel. Kurz bevor sich der Innen- und Rechtsausschuss am Mittwoch mit dem Kieler Justizstaatssekretär Otto Carstens (CDU) und dessen Mitgliedschaft in zwei schlagenden Studentenverbindungen befasst, mehren sich erneut Spekulationen über dessen Doktorarbeit. Dabei geht es darum, ob Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) bereits von potenziellen Plagiaten in dem wissenschaftlichen Werk wusste, als Carstens im Sommer ins Amt berufen wurde.

Laut dem Wissenschaftsjournalist Jochen Zenthöfer gibt es zumindest eine weit zurück reichende Verbindung zwischen Carstens’ heutiger Chefin und Werner Schroeder, der die Dissertation 2010 an der Uni Innsbruck begutachtet hatte. Das schreibt Zenthöfer in einem FAZ-Artikel. Die vormalige Rechtsprofessorin von der Decken und Schroeder haben demzufolge gemeinsam an einem Berufungsverfahren und an einem Buch gearbeitet.