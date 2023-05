Amtsgericht Plön: Prozess gegen Prof. Sucharit Bhakdi am 23. Mai

Plön. Zwei Monate später als zunächst angesetzt kommt es am Amtsgericht Plön zum Prozess gegen den prominenten Impfgegner, umstrittenen Mikrobiologen und Autor Prof. Sucharit Bhakdi (76), dem die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein Volksverhetzung vorwirft. Das Amtsgericht Plön hat für die Hauptverhandlung nun den 23. Mai angesetzt. Zuvor war ein Prozessauftakt am 24. März geplant gewesen. Diesen Termin hatte das Amtsgericht wegen Terminschwierigkeiten aber aufgehoben.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem in Martensrade im Kreis Plön lebenden Bhakdi vor, im April 2021 in einem Interview mit generalisierenden Aussagen auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zu Hass aufgestachelt und diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich gemacht zu haben. Zudem soll Bhakdi auf einer Wahlkampfveranstaltung der Basis-Partei im September 2021 den Holocaust verharmlost haben.