﻿Plötzlich mehr Windkraft-Lärm erlaubt

Der Bund hat den Grenzwert für Windräder im Nachtbetrieb gelockert – sie dürfen über den Winter lauter sein. Auf diese Weise kann ihre Leistung gesteigert werden, um die Strommenge in der Energiekrise zu erhöhen. Bei Anwohnern von Windparks in Schleswig-Holstein kommt das gar nicht gut an.

Wer in der Nähe von Windrädern lebt, muss nachts mit einer höheren Geräuschentwicklung rechnen.

Kiel/Holtsee. Seit rund zehn Jahren lebt Sabine Schumann am Rand eines Windparks – und hat sich bis heute nicht an das dauerhafte Rauschen der Rotoren gewöhnt. Mal laut, mal leise, das Geräusch ist immer da. Für den Nachtbetrieb ist die Lärmgrenze jetzt sogar gelockert worden. Die Holtseerin klingt resigniert, als sie von dieser Nachricht hört. „Auch das noch“, sagt sie.

Damit im Winter genug Strom zur Verfügung steht, hat die Bundesregierung eine Ausnahme im Immissionsschutzgesetz geschaffen. Bis Ende März darf der Grenzwert von 40 Dezibel zwischen 22 und 6 Uhr um zehn Prozent überschritten werden. Windräder müssen also erst abgeschaltet werden, wenn 44 Dezibel erreicht sind. Das erlaube es den Betreibern, „die Leistung der Anlagen zu erhöhen und dadurch mehr Strom zu erzeugen“, teilt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit. Der neue Grenzwert entspricht einem leisen bis normal lauten Gespräch.

Windkraft: Nachts sind jetzt 44 Dezibel pro Windrad erlaubt

Sabine Schumann ärgert sich über diese plötzliche Änderung der Regeln. In rund einem Kilometer Entfernung ihres idyllisch gelegenen Hauses im Örtchen Holtsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stehen acht Windräder, die 150 Meter hoch sind. Zwei weitere ragen 200 Meter in die Höhe. „Mein Mann und ich haben oft das Gefühl, dass die Windräder in unserem Garten stehen“, sagt sie. „Manchmal können wir uns wegen des Lärms draußen gar nicht normal unterhalten.“

Durch neuere Technik habe sich die Situation in den vergangenen Jahren zwar durchaus gebessert, doch gerade nachts sei es sehr lästig. „Der Lärm ist schlimm für uns.“ Sie rechne damit, nun noch häufiger aufzuwachen, wenn sich die Lautstärke ändert. Auch wenn vier Dezibel zusätzlich nicht nach einem großen Unterschied klingen – Sabine Schumann ist inzwischen sensibel geworden für die Geräusche der nahen Anlagen.

Um die neuen Grenzwerte auszunutzen, muss der Betreiber jedoch einen Antrag beim Land Schleswig-Holstein stellen. Laut Kieler Umweltministerium sind bereits 163 Anträge für insgesamt mehr als 300 der rund 3000 Windkraftanlagen zwischen Nord- und Ostsee eingegangen. Auf diese Weise ist es auch möglich, eigentlich vorgeschriebene Abschaltungen wegen Schattenwurfs zu vermeiden.

Rund um Holtsee stehen zahlreiche Windräder, deren Geräusche im Ort zu hören sind. © Quelle: Ulf Dahl

Erwartet wird, dass mit der Regelung rund ein Prozent mehr Strom produziert werden kann. „Dieser Schritt ist richtig, um die Folgen der Energiekrise abzumildern, alle Erneuerbaren leisten so einen Beitrag in der aktuellen Situation“, sagt Marcus Hrach vom schleswig-holsteinischen Ableger des Bundesverbands Windenergie.

Bundesverband Windenergie: „Benötigen jede Kilowattstunde“

„Wir benötigen jede Kilowattstunde Strom aus Erneuerbaren Energien, um die aktuelle fossile Preis- und Versorgungskrise abzufedern“, so Hrach. „Langfristig braucht es starke Investitionen in den schnellen Ausbau, um künftigen Versorgungskrisen präventiv zu begegnen. Wir spüren jetzt deutlich den in Deutschland verschleppten Ausbau der Erneuerbaren der letzten zehn Jahre.“

Susanne Kirchhof von der Initiative Vernunftkraft hingegen kritisiert die Ausnahmeregelungen deutlich. Darin werde nur die Erzeugerseite berücksichtigt, „ohne darauf zu achten, was bei den Menschen in Summe an Lärm ankommt“. Meistens gehe es nicht nur um eine Windkraftanlage, sondern um mehrere, sodass auch ein höherer Geräuschpegel im Umfeld entstehe. Außerdem bestehe die Gefahr, dass die Vorschriften nicht nur temporär, sondern dauerhaft ausgehebelt werden.

Sabine Schumann stört besonders, dass Politik und Windenergiebranche so wenig Verständnis für Betroffene zeigten. Dabei sei das Problem buchstäblich hörbar. „Nachts denke ich manchmal, dass wir auf einem Militärflughafen mit Düsenjets wohnen.“