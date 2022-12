Im Podcast „Jung und unerhört“ sprechen die KN-Volontäre mit jungen Menschen und Experten aus der Region. In Folge zwölf: Lia und Caitlin vom Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg wollen mehr gegen Diskriminierung an Schulen tun. Kritik haben sie auch am Label „Schule ohne Rassismus“.

Caitlin Wu Hasenkamp (15, links) und Lia Tabacharniuk (14) vom Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg setzen sich gegen Diskriminierung an ihrer Schule ein.

„Jung und unerhört“, Folge 12: Diskriminierung an Schulen – Was können wir dagegen tun?

Kiel. Schulen müssen mehr gegen Diskriminierung tun – das fordern Caitlin Wu Hasenkamp (15) und Lia Tabacharniuk (14). Die beiden gehen auf das Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg und sind in der AG „Schule ohne Diskriminierung“ aktiv.

Ihre Schule hat auch das Label "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage". Das ist eine Selbstverpflichtung der Schulgemeinschaft: Schulen können das Label bekommen, wenn mindestens 70 Prozent aller Schülerinnen und Schüler und Beschäftigten wie Lehrkräfte oder Hausmeister in einer geheimen Abstimmung zustimmen, dass sie sich aktiv gegen Diskriminierung einsetzen werden.

Label „Schule ohne Rassismus“ reicht noch nicht

Das sei zwar eine gute Initiative, aber das reiche noch nicht aus, kritisieren Lia und Caitlin. "Ich persönlich finde nicht, dass das Label viel bringt", sagt Caitlin. Am Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg gebe es trotzdem Diskriminierung. Das erlebt sie als Asiatin auch selbst. "Rassismus hat bei mir in der Grundschule angefangen. Inzwischen bin ich abgehärtet, weil ich ihn so oft erfahren habe", sagt sie.

"Es gibt keine Schule ohne Rassismus", sagt auch Expertin Medi Kuhlemann. Sie koordiniert das Projekt "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" in Schleswig-Holstein. Denn Diskriminierung gebe es überall in der Gesellschaft und sie mache vor den Schultoren keinen Halt.

Gegen Diskriminierung an Schulen: Vorschläge im Podcast „Jung und unerhört“

Welche Vorschläge Lia, Caitlin und Medi Kuhlemann haben, um Diskriminierung an Schulen zu bekämpfen, das erzählen sie in dieser Folge von „Jung und unerhört“. Außerdem geht es um einen Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer und mehr Aufklärung über Rassismus an Schulen.

Ob Schule, Ausbildung, Freizeit, Freiwilligendienst oder Arbeit: In jeder Folge des KN-Podcasts „Jung und unerhört“ erzählen junge Leute aus Schleswig-Holstein von ihren Alltagsproblemen – und schreiben den Kern ihrer Forderungen auf Plakate. Außerdem kommen Menschen mit Expertise zu Wort, die das jeweilige Thema einordnen. Die Folgen sind überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt.