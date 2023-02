Warum helfen Sie Menschen zu sterben, Werner Lehr?

Kiel. Es ist ein emotionales und kontroverses Thema: Sterbehilfe. Werner Lehr aus Husum ist ehrenamtlicher Freitodbegleiter. Er erfüllt kranken Menschen ihren letzten Wunsch: Sterben. In der neuen Folge vom Podcast „Wohldosiert“ spricht der 78-Jährige darüber, warum er Menschen dabei hilft, sich unter strengen juristischen Vorgaben das Leben zu nehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er berichtet über anonyme Fälle, erzählt, wie er selber mit dem Thema Tod umgeht und erklärt, unter welchen Umständen eine Freitodbegleitung erlaubt ist und wann er einen Antrag ablehnt.

Um eine Einordnung des Themas haben die Kieler Nachrichten den Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Schmerz- und Palliativmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Prof. Dieter Siebrecht, gebeten und die Frage gestellt, ob die Palliativangebote in Deutschland nicht ausreichen, sodass es für kranke Menschen nicht nötig wäre, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen? „Es gibt sehr viele Möglichkeiten, einem Patienten mit lebensbegrenzender Erkrankung zu helfen – bis hin zu dem Punkt, dass ich Leiden maximal lindern kann, unter Einsatz von Medikamenten, ohne auf eine Lebensverlängerung hinzuwirken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Staat, aber auch die Hausärzte sieht Siebrecht verstärkt in der Pflicht. Es gehe darum, suizidale oder lebenssatte Patienten zu erkennen. Der Mediziner betont: „Es gibt in Schleswig-Holstein ein gutes Netz an Angeboten für Menschen in einer vermeintlich ausweglosen Situation.“ Aber Siebrecht bestätigt auch, dass man damit nicht alle Menschen erreichen kann.

Lesen Sie auch

Einmal in der Woche entlocken Rieke Beckwermert und Steffen Müller im Podcast „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“ Expertinnen und Experten aus der Region Antworten zu aktuellen gesundheitlichen Fragen. Zu hören sind alle neuen Folgen jeden Donnerstag ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.