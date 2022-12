Warum Krebspatienten während der Behandlung Sport machen sollten

Die Physiotherapeutin Astrid Schulz leitet am Städtischen Krankenhaus in Kiel Sportkurse für Krebspatienten.

Kiel. Der Kampf gegen den Krebs ist physisch und psychisch herausfordernd. Doch trotz der körperlichen und seelischen Belastung ist es wichtig, während der Behandlung Sport zu machen und sich aktiv zu bewegen, sagt Astrid Schulz. Die Physiotherapeutin leitet am Städtischen Krankenhaus in Kiel Sportkurse für Krebspatientinnen und -patienten. Wie dieses Angebot aussieht, erzählt Astrid Schulz in der neuen Folge von „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“.

Außerdem sagt die Physiotherapeutin, welche Sportarten sich für Krebspatienten besonders eignen und erklärt, warum Männer seltener das Angebot in Anspruch nehmen als Frauen und wie Sport als Prävention gegen eine Krebserkrankung wirken kann.

Schulz spricht zudem darüber, dass die Teilnahme an den Sportkursen nicht nur wichtig für die körperliche Verfassung der Krebspatienten ist, sondern auch eine positive Auswirkung auf die seelische Gesundheit hat, da die Erkrankten während des Kurses den Alltag vergessen oder sich mit Leidensgenossen austauschen können.

Einmal in der Woche entlocken Rieke Beckwermert und Steffen Müller im Podcast "Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten" Expertinnen und Experten aus der Region Antworten zu aktuellen gesundheitlichen Fragen. Zu hören: jeden Donnerstag ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.