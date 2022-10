Jabin Kanczok im Gesundheits-Podcast: Winterblues oder schon Depression – wie kommt man heiter durch die dunkle Jahreszeit?

In „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“ sprechen Rieke Beckwermert und Steffen Müller mit Expertinnen und Experten aus der Region über aktuelle gesundheitliche Themen. In Folge 3 erklärt Jabin Kanczok, Leitender Psychologe am Zentrum für Integrative Psychiatrie in Kiel, den Unterschied zwischen Winter-Blues und echter Depression – und was dabei helfen kann, einem Stimmungstief vorzubeugen.

Kiel. In seiner Arbeit setzt sich Jabin Kanczok, Leitender Psychologe am Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP) des UKSH in Kiel, für Patientinnen und Patienten mit Depressionen ein. In der neuen Folge von „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“ spricht der Kieler Experte mit den KN-Redakteuren Rieke Beckwermert und Steffen Müller darüber, was eine echte Depression ausmacht, wie man sie behandeln kann – und welche Strategien dabei helfen können, in der dunklen Jahreszeit ein Stimmungstief zu vermeiden, im Volksmund Winter-Blues genannt. Denn Therapieplätze sind sowohl ambulant als auch stationär rar – auch in Schleswig-Holstein.

Jabin Kanczok erklärt, warum es sinnvoll ist, über Stressfaktoren im Alltag nicht nur nachzudenken, sondern sie auch aufzuschreiben. Wer schnell in eine Grübel-Spirale gerät, dem empfiehlt der Psychologische Psychotherapeut ein „Sorgen-Fenster“.

Was es damit auf sich hat – und welchen Ausgleich Kanczok für sich selbst gefunden hat, wenn Körper und Psyche Stresssignale aussenden? Auch darauf geht die neue Podcast-Folge ein.

Einmal in der Woche entlocken Rieke Beckwermert und Steffen Müller im Podcast Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten" Expertinnen und Experten aus der Region Antworten zu aktuellen gesundheitlichen Fragen. Zu hören: jeden Donnerstag ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.