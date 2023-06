Folge 31 von „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“: Rieke Beckwermert und Steffen Müller sprechen mit dem Reisemediziner Dr. Olav Schaefer aus Kiel über Tipps für die Ferien. Welche Medikamente gehören in die Reiseapotheke? Was hilft gegen den berühmten Durchfall im Urlaub – und wirkt Traubenzucker gegen Moskitos?

Kiel. In exotische Länder gereist – und dann mit Bauchkrämpfen in Bett oder Busch gelandet: Diese Erfahrung kennt auch Dr. Olav Schaefer, Allgemeinarzt und Reisemediziner aus Kiel. Zur Feriensaison spricht er mit Rieke Beckwermert und Steffen Müller in einer neuen Folge von „Wohldosiert – der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten“ über Tipps und Tricks, um möglichst gesund durch den wohlverdienten Urlaub zu kommen – ob auf Mallorca oder in Südafrika.