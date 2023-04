Polarlichter tanzen über Schleswig-Holstein: Senden Sie uns ihr schönstes Foto

Polarlichter über Schleswig-Holstein sind im Herbst und Frühling keine Seltenheit – aber doch immer wieder einmalig! In der Nacht zum Montag erstrahlten Nordlichter über der Ostsee in Violett- und Grüntönen. Haben Sie sie gesehen? Dann schicken Sie uns ihr schönstes Foto von dem Polarlicht!

Polarlichter in der Nacht zum 24. April 2023 über dem Ostseestrand in Wisch, Ortsteil Heidkate, bei Kiel

Kiel/Heidkate. Mancher reist extra nach Norwegen oder Finnland, um Polarlichter zu sehen. Dabei ist der lange Weg gar nicht nötig: Im Herbst und im Frühling tauchen Nordlichter auch in Schleswig-Holstein auf. So wie in der vergangenen Nacht.

KN-Fotograf Frank Peter bekam um 23.30 Uhr Polarlichter am Strand von Heidkate vor die Linse. Er hatte großes Glück – denn die Wolkendecke riss pünktlich zum Naturspektakel auf. So konnte er die violetten Polarlichter über der Ostsee flackern sehen. Doch nicht nur dort tauchten Polarlichter auf. Von Schleswig-Holstein über Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg und Sachsen: Die Wahrscheinlichkeit, ein Polarlicht zu erhaschen, standen gut.

Schönstes Polarlicht-Foto: Jetzt mitmachen

Sie haben in der Nacht auch Polarlichter über Schleswig-Holstein fotografiert?

Polarlicht-Wahrscheinlichkeit in den kommenden Tagen

Auch in den kommenden Tagen stehen die Chancen gut, dass Polarlichter über Schleswig-Holstein auftauchen. Am Montag liegt das maximale KP-Index bei 6, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag bei 5 und am Dienstag und Sonnabend bei 4. Sofern keine Wolken am Himmel sind, kann also das Polarlicht gut visuell erkannt werden.

Um Polarlichter zu sehen, müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Die Partikel, die das Leuchten erzeugen, entstehen bei Ausbrüchen auf der Sonne. Diese Partikel müssen aber nicht nur die korrekte Richtung einschlagen, um auf der Erde anzukommen, sondern auch stark genug sein, um in Deutschland sichtbar zu werden.

Und hier kommt es auf das richtige Timing an: Kommen die Teilchen tagsüber an, bleiben sie unsichtbar – die Sonnenstrahlen sind zu hell. Die besten Chancen, Polarlichter in Schleswig-Holstein zu sehen, hat man im Frühjahr und Herbst. Die Erde steht dann ideal.