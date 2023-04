Polarlichter, große Träume und kleine Fluchten

Heute im Newsletter: Polarlichter über Schleswig-Holstein. Deutsche Hip-Hop-Meister wollen zur WM in die USA. Und: Zuschüsse, die das 49-Euro-Ticket noch günstiger machen.

Polarlichter in der Nacht zum 24. April 2023 über dem Ostseestrand in Wisch, Ortsteil Heidkate, bei Kiel.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

haben auch Sie sich die vergangene Nacht um die Ohren geschlagen? In der Nacht zum Montag waren wieder Polarlichter über Schleswig-Holstein zu sehen. Insbesondere über der Ostsee erstrahlten sie in Violett- und Grüntönen und brachten Betrachter zum Träumen. Haben Sie die Polarlichter vielleicht sogar im Bild festgehalten? Dann schicken Sie uns Ihr schönstes Foto!

Apropos Träume: Die Hip-Hop-Truppe des Turnvereins Kiel hat es mit Ausdauer und beeindruckender Technik im März bis zum Deutschen Meistertitel gebracht. Nun wollen die Leistungssportler Ende Juli zur Weltmeisterschaft in die USA – wenn denn genug Geld zusammenkommt. Rund 80 000 Euro braucht das Team für Flüge, Unterbringung und Startgeld. Nun ist für den 1. Juli ein großes Spendenevent geplant.

Dass Träumereien durchaus Realität werden können, beweist das Deutschlandticket. Am kommenden Wochenende geht es los mit dem Ticket, dank dem Pendler und Abenteurer den Nahverkehr in der Bundesrepublik unbegrenzt nutzen können. In Schleswig-Holstein wird es übrigens für manche Bürgerinnen und Bürger mit Zuschüssen noch günstiger. Doch nicht alle werden davon profitieren. Für wen die Rabattaktionen gelten – und warum sie nicht überall auf Begeisterung stoßen, wissen Ulf Christen und Annika Paetow.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

© Quelle: Frank Behling

Der Tiessenkai in Kiel-Holtenau ist nicht mehr nur Liegeplatz für Segelschiffe und Traditionsschiffe. Immer öfter nutzen jetzt auch Marineschiffe diesen eigentlich idyllischen Platz. Der Grund ist die günstige Lage des Kais an der Zufahrt zum Nord-Ostsee-Kanal und die Erreichbarkeit an Land, weiß mein Kollege Frank Behling.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Service

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

