Polizeieinsätze am Vatertag: So war die Lage in Schleswig-Holstein

Kiel/Lübeck. Vatertag beziehungsweise Christi Himmelfahrt sind für Polizei und Rettungsdienst in Schleswig-Holstein keine normalen Arbeitstage: Weil viel gefeiert und Alkohol getrunken worden ist, kam es im Land zu Einsätzen wegen Ruhestörung und Körperverletzungen. Ein Überblick.

Vatertag in Kiel: 2000 Menschen feiern im Schrevenpark

Zum Vatertag verwandelte sich der Schrevenpark in Kiel in eine Outdoor-Disco: Rund 3000 Menschen im Park feierten dort – überwiegend friedlich. Die Polizei verzeichnete allerdings einige „Rohheitsdelikte“ und nahm ein paar Besucher vorübergehend in Gewahrsam. Es gab sechs Körperverletzungen und fünf Platzverweise. 19 Personalien wurden aufgenommen. Meist war der übermäßige Alkoholgenuss die Ursache für unkontrollierte Äußerungen.

Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Himmelfahrtstag stehenden polizeilichen Einsätze im Stadtgebiet Kiel belief sich auf 42 Einsätze. Ruhig war die Lage an der Kiellinie in Kiel bei der Reventlouwiese. Dort saßen am Abend noch Hunderte Menschen zusammen und genossen den Frühling.

Vatertag in Neumünster und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Polizeidirektion Neumünster spricht von einem außerordentlich ruhigen und friedlichen Himmelfahrtstag im Bereich Neumünster, Rendsburg, Eckernförde, Bordesholm und Mittelholstein: Es gab nur vereinzelt Einsätze, die auf Vatertagstouren zurückzuführen sind, so die Polizei am Freitag. Während am Einfelder See hauptsächlich Familien feierten, trafen sich am späten Nachmittag etwa 60 Jugendliche im Bereich der Vogelwiese am Bordesholmer See.

Vatertag im Kreis Plön: Eine Person in Gewahrsam

Im Kreis Plön waren am Vatertag Zehntausende Menschen unterwegs. Die allermeisten friedlich, einige wenige stark angetrunken und zum Teil aggressiv. Die Polizei rückte 24 Mal aus. Eine Person kam nach einer Sachbeschädigung in Gewahrsam, 13 Strafanzeigen wurden geschrieben und 55 Platzverweise ausgesprochen.

Am Schönberger Strand feierten etwa 300 Personen. In Folge des Alkoholkonsums gab es dort eine allgemein-aggressive Grundstimmung. Mit zielgerichteten und konsequenten Ansprachen sowie vereinzelten Platzverweisen gelang es den vor Ort eingesetzten Kräften der Polizei jedoch, die Situation schnell und nachhaltig zu beruhigen. Eine Musikanlage wurde beschlagnahmt. Weitere Einsatzschwerpunkte waren die Stadt Preetz, der Plöner See und die Küstenbereiche.

Vatertag im Kreis Segeberg: 18 Platzverweise ausgesprochen

Party-Hotspot im Kreis Segeberg war der Große Segeberger See: An der Badestelle Klüthsee in Klein Rönnau kamen in der Spitze bis zu 800 Personen zusammen. Da es zu Körperverletzungen nach Alkoholkonsum kam und Notrufe missbraucht wurden, leitete die Polizei neun Strafverfahren ein. Des Weiteren sprachen die Beamtinnen und Beamten 18 Platzverweise aus.

Im restlichen Kreis Segeberg nahmen die Streifen sieben weitere Einsätze mit Bezug zum Vatertag wahr und gingen unter anderem Beschwerden über Ruhestörungen und auf die Straße geworfene Flaschen nach. Hinzu kamen Einsätze wegen Streitigkeiten und einer Körperverletzung.

Kreist Ostholstein: Pyrotechnik am Vatertag gezündet

Im Kreis Ostholstein war die Polizei am Vatertag 20 Mal gefordert – hauptsächlich wegen Ruhestörungen und Körperverletzungen. Unter anderem wurden die Polizisten zur Kurpromenade in Grömitz gerufen, weil dort Alkoholisierte die Ruhe durch Musik und das Zünden von Pyrotechnik störten. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In Eutin kam es kurz vor Mitternacht zu einer Schlägerei in der Johann-Specht-Straße, bei der ein 22 Jahre alter Mann seinen Kontrahenten zunächst mit der Faust schlug und letztlich durch einen Kopfstoß niederstreckte. Weil der junge Mann am Abend mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand.

Auf dem Menzer-Werft-Platz in Geesthacht sind nach Polizeiangaben am Donnerstag gegen 18.35 Uhr Gruppen feiernder Jugendlicher aneinandergeraten. Dabei zückte ein 27-Jähriger eine Gaspistole, mehrere Personen beklagten im Anschluss Augenreizungen. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.

Am Lütauer See in Mölln feierten zeitweise bis zu 300 Menschen, überwiegend friedlich. Zum traditionellen Anlaufpunkt in Großensee rückten die Beamten einmal aufgrund einer Ruhestörung gegen 20 Uhr aus. Am Stadtpark Bargteheide sowie am angrenzenden Schulzentrum gab es zwei kleinere Einsätze aufgrund von Ruhestörungen.

Die Polizei sprach von einem normalen, ruhigen Verlauf der Veranstaltung am Vatertag 2023. Die Einsatzleitstelle verzeichnete für den Kreis Stormarn 24 Einsätze und für den Kreis Herzogtum Lauenburg 15 Einsätze mit Bezug zum Himmelfahrt-Feiertag, die vornehmlich von Ruhestörungen (18) und Streits (8) geprägt waren.

Vatertag in Lübeck: 26 Einsätze für die Polizei, Mann wirft Flasche aus Fenster

Die gute Nachricht aus Lübeck: Zum Vatertag 2019 – also vor Corona – hatten die Einsatzkräfte mehr zu tun als an Christi Himmelfahrt 2023. Insgesamt 26 Mal mussten die Beamten ausrücken. Schwerpunkt war der Drägerpark. Unter Alkoholeinfluss gerieten ein 16- und ein 26-Jähriger in Streit. Als der Ältere sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Nach einem Klingelstreich warf ein anderer 26-Jähriger gegen 2 Uhr Flaschen aus dem Fenster seiner Wohnung. Die Passanten blieben unverletzt, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Auf der Fackenburger Allee in Lübeck schlichtete die Polizei einen lautstarken Streit zwischen mindestens neun Personen. Am Bahnhof musste die Landespolizei der Bundespolizei bei der Personalienfeststellung einer 14-köpfigen, alkoholisierten Gruppe helfen, die im Zug negativ aufgefallen war. Zuletzt kümmerten sich die Einsatzkräfte um einen E-Scooter-Fahrer, der in der Ziegelstraße in Lübeck gestürzt war. Der 31-Jährige verletzte sich leicht. Bei ihm wurden mehr als zwei Promille Atemalkohol festgestellt.

Ruhiger Vatertag im Kreis Steinburg und Kreis Dithmarschen

In den Kreisen Steinburg und Dithmarschen blieb es zu Christi Himmelfahrt friedlich: Nach Polizeiangaben zog es Hunderte Ausflügler an den Elbestrand in Kollmar und auf das Lanz-Bulldog-Treffen in Brokstedt. Vier Ruhestörungen durch feiernde Gruppen gab es im Kreis Steinburg, im Kreis Dithmarschen mussten die Beamten zwei Mal ausrücken.

Vatertag im Kreis Pinneberg: 3000 Besucher bei „Flunkyball WM 2023“

Im Kreis Pinneberg verlief der Himmelfahrtstag nach Polizeiangaben ähnlich ruhig: Zehn Einsätze gab es – überwiegend wegen Ruhestörungen, achtlos weggeworfenen Flaschen und einer Körperverletzung.

In Elmshorn kamen laut Polizei etwa 3000 Besucher zur im Steindammpark stattfindenden „Flunkyball WM 2023“. Hier gab es aber keinen Einsatz.

KN