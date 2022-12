﻿Offenbar Gewaltverbrechen: Polizei findet Leiche auf Grundstück in Alt-Mölln

Beamte der Lübecker Mordkommission haben am Montag auf einem Grundstück in der Straße Stecknitztal in Alt-Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) eine Leiche entdeckt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket