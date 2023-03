Fans von Hansa Rostock plündern Tankstelle in Büchen

Fans vom FC Hansa Rostock haben in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst: Rund hundert Fans plünderten eine Tankstelle in dem Ort, nachdem sie ihren Anschlusszug verpassten. Die Polizei war mit rund 150 Einsatzkräften vor Ort.

Fans von Hansa Rostock strandeten am Sonntag in Büchen und plünderten dort eine Tankstelle.

Büchen. Fans vom FC Hansa Rostock haben auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt: Am Sonntagabend strandeten sie in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und plünderten eine Tankstelle.

Wie die Polizei mitteilt, kamen etwa 350 Hansa-Fans gegen 19.07 Uhr auf der Rückreise aus Hannover am Bahnhof Büchen an und verpassten wegen einer Verspätung den Anschlusszug. Laut der Einsatzkräfte sei die Lage in den Zügen bis dahin ruhig und ohne Vorkommnisse gewesen. Die nächste planmäßige Abfahrt in Richtung Rostock war um 20.58 Uhr ab Büchen.

Über die Leitstellen von Bundespolizei und Landespolizei wurden Einsatzkräfte zum Bahnhof geschickt, drei Streifenwagen waren bereits gegen 19.15 Uhr vor Ort. Gegen 19.30 Uhr erhielten die Polizistinnen und Polizisten die Information, dass sich rund hundert vermummte Hansa-Fans zu einer Star-Tankstelle begeben hatten. Die Fans sollen sich demnach am Sortiment in der Tankstelle bedient und diese ohne zu bezahlen verlassen haben. Die betroffene sowie eine weitere Tankstelle in Büchen wurden geschlossen. Laut Polizei wurden Waren in Höhe von mehr als 300 Euro gestohlen.

150 Einsatzkräfte der Polizei kamen zum Bahnhof Büchen

Zur Aufarbeitung der Straftaten wurden weitere Polizeikräfte nach Büchen geordert. Gegen 20.10 Uhr waren Kräfte der Bundesbereitschaftspolizei Ratzeburg, der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Hamburg, mehrere Diensthunde der Landespolizei sowie weitere Streifenwagen aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und von der Bundespolizei vor Ort. Insgesamt waren schließlich 150 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

Sie richteten eine sogenannte „Bearbeitungsstraße“ ein. Diese dient laut einem Polizeisprecher dazu, geordnet die Personalien der Betroffenen zu erfassen. Durch die Einsatzkräfte wurden mehr als 40 Identitätsfeststellungen durchgeführt. Der eigentlich um 20.58 Uhr abfahrende Zug nach Rostock wurde aufgehalten und konnte gegen 21.26 Uhr mit allen Hansa-Fans abfahren. Die Strafanzeige wegen Diebstahls wird durch die Landespolizei von der Polizeistation Büchen bearbeitet.