Erst wurde eine 16-Jährige von mehreren Jugendlichen verletzt, bei einem weiteren Streit in Lägerdorf (Kreis Steinburg) schlug ihr Bruder dann einen 18-Jährigen aus der Gruppe. Eine Familie aus Süderau stand am Mittwoch im Fokus von zwei Auseinandersetzungen. Die Polizei ermittelt.

Lägerdorf. Noch ist unklar, warum es am Mittwoch gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einem Supermarkt und einem weiteren Streit in Lägerdorf kam. Sicher ist bislang nur: Eine 16-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus, danach schlug ihr Bruder einen 18-Jährigen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war die 16-Jährige aus Süderau am Mittwochabend mit einer 18-Jährigen aus Itzehoe in Richtung Supermarkt in der Breitenburger Straße unterwegs. Hier trafen sie auf eine Gruppe von knapp zehn Personen, darunter eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger aus Lägerdorf.

Streit vor Supermarkt in Lägerdorf: Mädchen am Auge verletzt – sie flüchtet

Diese griffen die 16-Jährige aus Süderau an, traten und schlugen sie. Das Mädchen wurde am Auge verletzt. Die 16-Jährige flüchtete daraufhin zu ihrer in der Nähe wohnenden Cousine. Nach einer Erstversorgung brachte der Rettungsdienst sie zur weiteren Behandlung ins Uniklinikum Eppendorf (UKE).

Damit aber noch nicht genug: Im Anschluss kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung. Dieses Mal zwischen den Eltern und dem Bruder der 16-Jährigen mit den Jugendlichen aus der Gruppe. Dabei wurde der 18-jährige Lägerdorfer von dem Bruder der Geschädigten geschlagen.

Polizei ermittelt Hintergründe der zwei Auseinandersetzungen in Lägerdorf

Die Polizei ermittelt noch die Hintergründe des Streites und die Beteiligung der einzelnen Anwesenden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04822-20980 entgegen.